Sáng 21/11, chương trình khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Chương trình mở màn bằng đại thực cảnh Trống hội Thăng Long, kết hợp ca khúc Đất Việt tiếng vọng ngàn đời của nhạc sĩ Lê Quang, do nhóm Oplus thể hiện.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là hoạt động diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật, đưa công chúng đến với những huyền tích về nguồn cội dân tộc, tín ngưỡng dân gian, lễ hội truyền thống và các loại hình nghệ thuật đặc sắc của đất kinh kỳ.

Đến từ phường Phúc Lợi, hát múa Ải Lao là loại hình diễn xướng dân gian gắn liền với Hội Gióng đền Phù Đổng. Nổi bật trong đó là điệu múa Ông Hổ, tái hiện hình tượng Ông Hoàng Hổ - vị thiên tướng theo Thánh Gióng ra trận đánh giặc Ân.

Đoàn diễu hành giới thiệu tín ngưỡng thờ Thăng Long Tứ Trấn với bốn ngôi đền linh thiêng trấn giữ bốn phương của kinh thành Thăng Long xưa.

Không gian lễ hội ngập tràn bên hồ Hoàn Kiếm.

Những bộ trang phục Việt xưa xuất hiện giữa lòng Thủ đô trong màn diễu hành Bách Hoa Bộ Hành. Hoạt động quy tụ những người trẻ có chung niềm đam mê nghiên cứu, gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp của Việt phục truyền thống.

NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - cùng hàng trăm nghệ sĩ xuống phố diễu hành.

Khối diễu hành nghệ sĩ, nghệ nhân, vận động viên và nhân dân mang thông điệp về sự tiếp nối, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.

NSND Thu Hà, NSƯT Quang Thắng cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện trong khung hình.

Diễn viên Thùy Dương trong tà áo dài truyền thống.

Di sản xuống phố, rực rỡ bên hồ Gươm.

Các phường rối truyền thống của Hà Nội góp mặt tại chương trình gồm phường rối nước Đào Thục (xã Thư Lâm), phường rối nước Tây Phương (xã Tây Phương), phường rối cạn Tế Tiêu (xã Mỹ Đức) và phường rối nước Phúc Lợi (phường Phúc Lợi). Từ sân khấu mặt nước đến những màn diễn rối cạn, các tích trò dân gian thể hiện tài hoa, sức sáng tạo của nghệ nhân, đồng thời lưu giữ những giá trị văn hóa gắn với đời sống người Việt.

Một trong những hình ảnh độc đáo của chương trình là điệu múa Trống Bồng của làng Triều Khúc, phường Thanh Liệt. Điệu múa gắn với tích Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng khích lệ quân sĩ chống giặc Đường. Những chàng trai hóa thân thành thiếu nữ, má phấn môi son, tay đánh trống Bồng, kết hợp những bước chân mạnh mẽ, phóng khoáng với động tác mềm mại, duyên dáng.

Đoàn diễu hành từ xã Phú Xuyên.

Các làng nghề truyền thống của Hà Nội hội tụ trong đoàn diễu hành, giới thiệu những sản phẩm thủ công mang đậm dấu ấn văn hóa đất kinh kỳ.

Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, với sự hưởng ứng của 34 tỉnh, thành phố và hàng trăm hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Tại Hà Nội, chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các không gian văn hóa trên địa bàn Thủ đô, bao gồm diễu hành di sản, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm làng nghề và các hoạt động trải nghiệm văn hóa.