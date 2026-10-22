NSND Trung Hiếu cùng ê-kíp 'Đại gia chân đất' tuyển diễn viên cho phim hài Tết 2027

Buổi casting quy tụ ê-kíp sản xuất và các nghệ sĩ gắn bó với dòng phim hài Tết. Hình ảnh NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cùng đạo diễn Trần Bình Trọng và NSƯT Quang Tèo xuất hiện trong trang phục quan lại cổ trang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Việc tổ chức tuyển chọn diễn viên từ sớm được kỳ vọng giúp ê-kíp tìm kiếm những gương mặt mới, bổ sung cho dàn nghệ sĩ quen thuộc, tạo thêm màu sắc cho mùa phim sắp tới.

NSND Trung Hiếu (trái) cùng đạo diễn Bình Trọng (giữa), NSƯT Quang Tèo xuất hiện trong trang phục quan lại cổ trang. Ảnh: FBNV

Trong nhiều năm, “Đại gia chân đất” là một trong những thương hiệu phim hài Tết được khán giả quan tâm. Phim xoay quanh hai nhân vật ông Tích (NSND Trung Hiếu) và ông Sự (NSƯT Quang Tèo), những người nông dân có thói háo danh, thích khoe khoang và luôn tìm cách thể hiện sự giàu có.

Từ những màn làm giàu bất thành đến nỗ lực bắt chước giới thượng lưu, hai nhân vật tạo ra nhiều tình huống hài hước, đồng thời phản ánh những thói xấu trong đời sống xã hội.

Ở mùa phim trước, tác phẩm khai thác các vấn đề như tiền ảo, đa cấp biến tướng, hiện tượng giả danh “thần y” và những trào lưu làm giàu, chạy theo danh vọng. Thông qua các tình huống châm biếm, bộ phim hướng sự chú ý của khán giả đến những hệ lụy của lòng tham, sự nhẹ dạ và tâm lý sính danh hão.

Sự kết hợp giữa NSND Trung Hiếu, NSƯT Quang Tèo và đạo diễn Trần Bình Trọng tiếp tục là điểm nhấn của dự án. Tuy nhiên, thông tin về dàn diễn viên mới, nội dung cụ thể và lịch phát hành mùa phim hài Tết năm nay hiện chưa được công bố đầy đủ.