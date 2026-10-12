NSND Trung Anh và NSƯT Hoài Linh cùng trở lại màn ảnh rộng

Trong "Bò sữa bay", NSND Trung Anh vào vai bố của San (Ngọc Xuân), bộ phim điện ảnh dài đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990, phim xoay quanh Trâu (Nguyễn Hùng) cùng nhóm bạn tìm cách thoát nghèo bằng kế hoạch đánh cắp công thức sữa đặc biệt do San nghiên cứu. Tuy nhiên, tình cảm giữa Trâu và San khiến mọi chuyện dần đi chệch khỏi tính toán ban đầu.

Phim còn có sự tham gia của Võ Điền Gia Huy, Trần Tiểu Vy, Lãnh Thanh cùng nhiều diễn viên khác. Với màu sắc hài hước, lãng mạn kết hợp yếu tố kỳ ảo, "Bò sữa bay" đánh dấu một dự án mới của NSND Trung Anh trên màn ảnh rộng.

NSND Trung Anh (giữa) trong "Bò sữa bay". Ảnh: NSX

Trong khi đó, "Người được chọn" do Mai Thế Hiệp biên kịch, đạo diễn, đồng đạo diễn cùng Nguyễn Tôn Anh Quân, đánh dấu sự trở lại của NSƯT Hoài Linh với một hình tượng khác biệt. Nam nghệ sĩ vào vai thầy Thạch, người hầu đồng trải qua nhiều biến cố và mang những góc khuất nội tâm phức tạp.

Khai thác tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ hầu đồng, bộ phim tập trung vào đời sống tinh thần, niềm tin và những giằng xé trong số phận con người.

Bên cạnh NSƯT Hoài Linh, tác phẩm quy tụ NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Văn Báu, Phương Thanh, Thanh Hương, Mai Ngô cùng nhiều diễn viên khác.

NSƯT Hoài Linh đóng thầy đồng trong "Người được chọn". Ảnh: NSX

Sau sức hút của hai phần "Làm giàu với ma", NSƯT Hoài Linh tiếp tục thử sức với vai diễn thiên về tâm lý. Trong khi đó, NSND Trung Anh góp mặt trong câu chuyện mang màu sắc hài hước và kỳ ảo.

Sự khác biệt về đề tài, phong cách thể hiện và hình tượng nhân vật khiến cuộc cạnh tranh giữa "Bò sữa bay" và "Người được chọn" trở thành điểm đáng chú ý của phòng vé Việt đầu tháng 11.