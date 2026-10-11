NSND Trung Anh chạm trán NSƯT Hoài Linh

Ngày 6/11/2026, điện ảnh Việt dự kiến chứng kiến màn "đối đầu" đáng chú ý giữa NSND Trung Anh và NSƯT Hoài Linh. Cả hai góp mặt trong hai dự án có màu sắc khác biệt: Bò Sữa Bay mang phong cách hài hước, lãng mạn pha kỳ ảo, trong khi Người Được Chọn khai thác tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ hầu đồng. Sự trùng lịch phát hành đưa hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ khán giả yêu mến vào cùng một cuộc cạnh tranh tại phòng vé.

NSND Trung Anh và NSƯT Hoài Linh cùng góp mặt trong cuộc đua phòng vé ngày 6/11, khi Bò Sữa Bay và Người Được Chọn đồng loạt ra rạp.

Trong phim điện ảnh Bò Sữa Bay, NSND Trung Anh đảm nhận vai bố của nhân vật San (do diễn viên Ngọc Xuân đóng). Đây là phim điện ảnh dài đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu vào những năm 1990. Câu chuyện xoay quanh Trâu (Nguyễn Hùng) cùng ba người anh em tìm cách thoát nghèo bằng kế hoạch đánh cắp công thức sữa đặc biệt do San (Ngọc Xuân), con gái giám đốc nông trường, nghiên cứu. Tuy nhiên, những toan tính ban đầu dần trở nên phức tạp khi Trâu nảy sinh tình cảm với San, khiến các mối quan hệ và lựa chọn của nhân vật rẽ sang hướng khác.

Bên cạnh Nguyễn Hùng và Ngọc Xuân, phim quy tụ Võ Điền Gia Huy, Trần Tiểu Vy, Lãnh Thanh cùng nhiều gương mặt khác. Tác phẩm kết hợp câu chuyện mưu sinh với yếu tố lãng mạn và kỳ ảo, tạo nên màu sắc riêng giữa thị trường phim Việt. Sự xuất hiện của NSND Trung Anh cũng nối dài hành trình điện ảnh của nam nghệ sĩ sau những dự án gần đây như Khế Ước Bán Dâu và Song Hỷ Lâm Nguy.

Trong phim điện ảnh Bò Sữa Bay, NSND Trung Anh đảm nhận vai bố của nhân vật San (do diễn viên Ngọc Xuân đóng).

Ở phía đối diện, NSƯT Hoài Linh trở lại màn ảnh rộng với Người Được Chọn, bộ phim do Mai Thế Hiệp đạo diễn kiêm biên kịch, đồng đạo diễn cùng Nguyễn Tôn Anh Quân. Nam nghệ sĩ hóa thân thành thầy Thạch, một người hầu đồng trải qua nhiều biến cố, mang những góc khuất nội tâm phức tạp. Nhân vật giữ vai trò quan trọng trong mạch truyện, mở ra cơ hội để Hoài Linh thử sức với hình tượng giàu chiều sâu tâm lý thay vì chỉ gắn với những vai diễn hài quen thuộc.

Người Được Chọn lấy tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ hầu đồng làm chất liệu trung tâm. Thay vì chỉ khai thác yếu tố tâm linh để tạo không khí bí ẩn, dự án hướng đến đời sống tinh thần, niềm tin và những biến cố trong số phận con người. Ngoài Hoài Linh, phim có sự tham gia của NSƯT Hạnh Thúy trong vai bà Xoan, cùng NSƯT Văn Báu, Phương Thanh, Thanh Hương, Mai Ngô và nhiều diễn viên khác.

Ở phía đối diện, NSƯT Hoài Linh trở lại màn ảnh rộng với Người Được Chọn, bộ phim do Mai Thế Hiệp đạo diễn.

Hai bộ phim lựa chọn hướng tiếp cận khác nhau, từ câu chuyện mưu sinh pha kỳ ảo đến tác phẩm tâm lý gắn với văn hóa dân gian. Vì vậy, cuộc cạnh tranh không chỉ nằm ở sức hút của hai nghệ sĩ kỳ cựu mà còn ở khả năng tạo sự tò mò bằng nội dung và màu sắc riêng. Với NSND Trung Anh, Bò Sữa Bay là một dự án tiếp tục nối dài hoạt động trên màn ảnh rộng; còn Người Được Chọn đánh dấu lần trở lại đáng chú ý của NSƯT Hoài Linh sau thành công của hai phần Làm Giàu Với Ma.

Cùng dự kiến khởi chiếu ngày 6/11, Bò Sữa Bay và Người Được Chọn sẽ phải cạnh tranh sự chú ý của khán giả ngay từ những ngày đầu ra rạp. Hiệu quả phòng vé của mỗi tác phẩm còn phụ thuộc vào chất lượng nội dung, phản hồi sau các suất chiếu và mức độ lan tỏa trong công chúng. Dù vậy, màn tái xuất của hai nghệ sĩ gạo cội trong hai dự án khác biệt vẫn là điểm đáng chú ý của đường đua điện ảnh Việt tháng 11.