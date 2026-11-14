NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' ở tuổi 57: Cuộc sống trước khi nghỉ hưu khiến nhiều người bất ngờ

NSND Thu Hà mỹ nhân đình đám một thời của màn ảnh Việt, được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "Lá ngọc cành vàng" hiện ở tuổi 57 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, đằm thắm. Sau nhiều năm miệt mài với nghệ thuật, nữ nghệ sĩ đang tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng bên gia đình và chuẩn bị bước sang một chặng đường mới khi sắp đến tuổi nghỉ hưu.

Dù ở độ tuổi U60 nhưng SND Thu Hà luôn giữ được nhan sắc tươi trẻ. Ảnh: NVCC.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật tháng 11, NSND Thu Hà chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Ngọt ngào nhé tháng 11. Hãy bình yên và thêm về nắng ấm…". Những lời chúc mừng ấm áp từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ khiến trang cá nhân của nữ nghệ sĩ thêm rộn ràng.

Chia sẻ với Lao Động về công việc, Thu Hà cho biết chị chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa là nghỉ hưu theo chế độ nên hiện không tham gia nhiều hoạt động sân khấu, nhường cơ hội cho thế hệ diễn viên trẻ. Tuy nhiên, với chị, nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc chia tay nghệ thuật.

"Nghỉ hưu chỉ là thủ tục hành chính. Nghệ sĩ thì không có tuổi hưu, nếu có kịch bản phim truyền hình hay, được mời thì tôi vẫn nhận lời", nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Không còn quá bận rộn với lịch diễn, cuộc sống thường ngày của Thu Hà trở nên thong thả hơn. Chị dành thời gian đi chợ, nấu ăn, xem phim và trò chuyện cùng những người thân yêu. Con trai thứ hai hiện học đại học tại Tp.HCM, vì vậy nữ nghệ sĩ thỉnh thoảng vào thăm con. Chị vui vì con trai năng động, tự lập và có thể chủ động chăm sóc bản thân.

NSND Thu Hà nổi tiếng với điện ảnh, sân khấu và truyền hình. Ảnh: FBNV

NSND Thu Hà vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trước những lời khen trẻ đẹp như được thời gian ưu ái, chị cho rằng mình không có bí quyết đặc biệt, chỉ cố gắng sống tích cực, lạc quan và biết cân bằng cuộc sống. Nữ nghệ sĩ cũng không sợ tuổi già, bởi chị quan niệm cần học cách buông bỏ, đón nhận mọi chuyện bình tĩnh và nhẹ nhàng.

Sinh năm 1969 tại Tuyên Quang, NSND Thu Hà nổi tiếng từ năm 20 tuổi qua 2 bộ phim Đêm hội Long Trì và Lá ngọc cành vàng. Với vẻ đẹp đài các cùng tài năng diễn xuất, chị từng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch". Sau nhiều thập niên hoạt động nghệ thuật, Thu Hà vẫn bền bỉ với nghề, ghi dấu ấn qua các phim Hướng dương ngược nắng, Trạm cứu hộ trái tim.

Với NSND Thu Hà, có lẽ điều đáng quý nhất ở thời điểm hiện tại không chỉ là hào quang đã qua, mà còn là niềm vui được sống bình yên, tiếp tục làm nghề và giữ trọn tình yêu với nghệ thuật.

Hình ảnh NSND Thu Hà với vai Quận chúa Quỳnh Hoa trong "Đêm hội Long Trì". Ảnh: Tư liệu.

Đáng chú ý, bộ phim "Đêm hội Long Trì" với diễn xuất của NSND Thu Hà thời đỉnh cao nhan sắc gần 40 năm trước sẽ ra rạp trở lại ngày 18/11/2026.

Trong Đêm hội Long Trì (1989), NSND Thu Hà từng khiến khán giả say đắm với vẻ đẹp thanh tú, đài các khi hóa thân thành Quận chúa Quỳnh Hoa. Những thước phim mang đậm màu sắc cung đình, cùng lối diễn xuất duyên dáng của nữ nghệ sĩ đã góp phần tạo nên dấu ấn khó quên trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Bộ phim gồm 2 tập, do đạo diễn NSND Hải Ninh thực hiện, chuyển thể từ tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Lấy bối cảnh chốn cung đình với những cuộc tranh giành quyền lực, âm mưu và số phận con người, tác phẩm được đánh giá là một dấu ấn đáng nhớ của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới. Phim còn quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Thế Anh, NSƯT Lê Vân cùng các diễn viên Vũ Đình Thân, Hoàng Thắng...

Bên cạnh Đêm hội Long Trì, khán giả còn có cơ hội thưởng thức 2 tác phẩm điện ảnh đặc sắc là Mùa len trâu (2004) của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh và Trăng nơi đáy giếng (2008) của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Cả hai đều từng ghi dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế.

Theo Vietnamnet chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, nghệ thuật của đất nước.