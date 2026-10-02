NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' khoe nhan sắc tuổi U60

Ở tuổi sắp hưu, NSND Thu Hà "Lá ngọc cành vàng" dãn bớt công việc và dành thời gian cho bản thân. Người đẹp quê gốc Tuyên Quang vừa có những chuyến du lịch ngắn ngày để nạp năng lượng tích cực, tươi vui cho mình.

NSND Thu Hà đã bước sang tuổi 57 nhưng nhan sắc của nữ nghệ sĩ vẫn được nhận xét trẻ đẹp với thời gian.

Thập niên 90, nhắc đến những mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Việt một thời, NSND Thu Hà là cái tên khó bỏ qua. Từ khi còn trẻ, nữ nghệ sĩ đã gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, đôi mắt đẹp và vẻ dịu dàng, đài các. Nhiều năm trôi qua, ở tuổi U60, chị vẫn giữ được nét trẻ trung và thần thái cuốn hút.

NSND Thu Hà từng được khán giả biết đến với hình ảnh những cô gái có vẻ đẹp trong trẻo, sang trọng. Chị không sở hữu vẻ đẹp quá sắc sảo mà thiên về sự mềm mại, nền nã. Chính nét riêng ấy giúp nữ diễn viên thường được giao những vai tiểu thư, quận chúa hay những người phụ nữ có xuất thân đặc biệt.

Một trong những vai diễn làm nên tên tuổi NSND Thu Hà là quận chúa Quỳnh Hoa trong phim Đêm hội Long Trì. Sau đó, vai Nga trong Lá ngọc cành vàng tiếp tục đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với công chúng. Nhân vật Nga có vẻ ngoài dịu dàng, mong manh, phù hợp với hình ảnh mà NSND Thu Hà từng tạo dựng trên màn ảnh.

Cũng từ bộ phim này, cái tên “Lá ngọc cành vàng” gắn với NSND Thu Hà trong suốt nhiều năm. Thời điểm đó, hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện dày đặc trên các ấn phẩm, ảnh lịch và báo chí. Vẻ đẹp của chị trở thành một trong những hình ảnh được nhiều khán giả nhớ đến khi nhắc về màn ảnh Việt những năm 1990.

Ở những lần xuất hiện gần đây, NSND Thu Hà thường chọn trang phục thanh lịch, trang điểm vừa phải. Chị không quá cầu kỳ trong việc xây dựng hình ảnh.

Ở tuổi U60, NSND Thu Hà được nhận xét chị trẻ hơn tuổi thật. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ không quá đặt nặng chuyện níu giữ thanh xuân. Với NSND Thu Hà, tuổi tác là điều tự nhiên. Chị không cố biến mình thành một người trẻ mà lựa chọn giữ sự khỏe khoắn, tinh thần thoải mái và vẻ ngoài phù hợp với lứa tuổi.