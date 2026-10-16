NSND Thanh Hoa tiếp tục làm Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền của Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là dịp để nhìn lại chặng đường hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cùng nhau xác định những định hướng chiến lược cho giai đoạn mới.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã chính thức ra mắt. Trong đó, NSND Thanh Hoa tiếp tục được đại hội tín nhiệm cao, bầu giữ chức Chủ tịch APPA.

Phát biểu tại đại hội, NSND Thanh Hoa đã có những chia sẻ đầy xúc động và tự hào về hành trình lao động nghệ thuật của các nghệ sĩ. Bà kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, cộng đồng nghệ sĩ sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ, cùng chung một tiếng nói và trái tim để đưa âm nhạc Việt Nam vươn xa tầm thế giới.

Đại hội đại biểu Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam toàn quốc lần thứ III. Ảnh: Diệu Linh

Nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội xác định các mục tiêu trọng tâm bao gồm: kiện toàn bộ máy tổ chức Hội, phát triển mạng lưới chi hội tại các địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan quản lý, tổ chức trong và ngoài nước về quyền tác giả và quyền liên quan sẽ là chìa khóa để kiến tạo một môi trường hành nghề chuyên nghiệp, lành mạnh.

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Diệu Linh

Với tinh thần “Đoàn kết nghệ sĩ - Bảo vệ quyền biểu diễn - Phát triển bền vững”, Đại hội kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ, đưa tiếng nói của người nghệ sĩ vươn xa, góp phần xây dựng nền âm nhạc Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, văn minh và tôn vinh đúng mức giá trị lao động nghệ thuật.