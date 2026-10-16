NSND Thanh Hoa tái đắc cử Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ III của Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) đã diễn ra thành công

Nhìn lại nhiệm kỳ II (2021-2026), dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, APPA từng bước khẳng định vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội ghi nhận những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Số lượng hội viên và hợp đồng ủy quyền ngày càng tăng; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Luật Sở hữu trí tuệ được đẩy mạnh.

Các hoạt động tri ân nghệ sĩ, tôn vinh những thế hệ có nhiều cống hiến, cùng hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được triển khai tích cực.

Đặc biệt, việc trở thành thành viên của Liên minh quyền lợi nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc quốc tế (IMARA) góp phần mở rộng quan hệ hợp tác của Hội, tạo tiếng vang trong đời sống âm nhạc trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

NSND Thanh Hoa tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031

Tuy nhiên, theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II, hoạt động của Hội vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Công tác khai thác, thu và phân chia tiền bản quyền quyền liên quan chưa đạt hiệu quả như mong muốn; đội ngũ nhân sự chuyên trách còn mỏng; việc ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa cơ sở dữ liệu đôi khi chưa theo kịp tốc độ phát triển của thị trường công nghiệp văn hóa số.

Bước sang nhiệm kỳ III (2026-2031), trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt là quyền của nghệ sĩ biểu diễn, càng có ý nghĩa quan trọng.

Đây là nền tảng khích lệ sáng tạo, bảo vệ tài sản trí tuệ, đồng thời góp phần bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nghệ sĩ.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả, Bộ VHTTDL Phạm Thị Kim Oanh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả, Bộ VHTTDL Phạm Thị Kim Oanh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và toàn thể hội viên APPA trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội trong giai đoạn mới, nhất là công tác phát triển hội viên, quản lý và khai thác quyền.

Theo bà Phạm Thị Kim Oanh, song hành với việc gia tăng số lượng nghệ sĩ tham gia ủy quyền, APPA cần chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu về quyền của nghệ sĩ, qua đó nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền trong thời đại số và tăng nguồn thu từ hoạt động khai thác, sử dụng quyền.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới quan tâm xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đầy đủ, đồng thời hoàn thiện các quy chế của Hội, trong đó có quy chế tổ chức, quy chế nhận ủy quyền và đại diện quản lý các quyền được ủy quyền.

Định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ III, bà Phạm Thị Kim Oanh đề nghị APPA tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực và chuyên nghiệp hóa hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quyền; phát triển hội viên, tăng cường khai thác và bảo vệ quyền.

Trong đó, hội viên và các nghệ sĩ ủy quyền cần được xác định là trung tâm phục vụ, đồng thời là động lực phát triển của Hội. Bên cạnh đó, APPA cần tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế và phát triển văn hóa.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ mới, NSND Thanh Hoa bày tỏ mong muốn các nghệ sĩ, ca sĩ đoàn kết, chung tay bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nghệ sĩ Việt Nam. Đồng thời cũng đặt kỳ vọng nhiệm kỳ III sẽ có những chuyển biến khởi sắc, với sự đồng lòng của Ban Chấp hành và toàn thể hội viên.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Trách nhiệm”, APPA hướng tới giai đoạn phát triển chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn trong bối cảnh công nghiệp văn hóa và môi trường số ngày càng phát triển.

Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị trong nước và quốc tế nhằm bảo đảm quyền lợi cho hội viên.

Tại Đại hội, Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam đã chính thức ra mắt Trung tâm Khai thác Quyền biểu diễn Âm nhạc Việt Nam (APPA CMC) - một đơn vị chuyên trách nhằm bảo vệ quyền lợi của các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam và đảm bảo công tác quản lý quyền được thực hiện hiệu quả.