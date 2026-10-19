NSND Tấn Minh, NSƯT Tân Nhàn bất ngờ trước bản lĩnh của thí sinh, tiếc nuối khi hai giọng ca dừng bước

Liveshow 3, Sao Mai 2026 lên sóng trực tiếp tối 18/10 trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Với chủ đề Tình ca, 12 thí sinh bước vào thử thách không chỉ đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc mà còn cần khả năng kể chuyện bằng âm nhạc, tìm ra cách thể hiện phù hợp và tạo dấu ấn cá nhân.

Những nhận xét của Hội đồng Giám khảo cho thấy cuộc cạnh tranh ở Vòng Chung kết đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Bên cạnh giọng hát, các thí sinh còn được đánh giá qua bản lĩnh sân khấu, khả năng làm chủ tác phẩm và sự trưởng thành trong tư duy biểu diễn.

Giám khảo ghi nhận bản lĩnh và sự tiến bộ của các giọng ca trẻ

Một trong những phần thi nhận được sự chú ý là màn trình diễn "Lời nói dối của cha" của Nguyễn Xuân Dũng. Thay vì tiếp tục theo đuổi những ca khúc mang màu sắc hào sảng như ở Liveshow 2, nam thí sinh lựa chọn một tác phẩm giàu tính tự sự, đòi hỏi khả năng truyền tải cảm xúc qua từng câu hát.

Dàn giám khảo trong chương trình "Sao Mai 2026".

NSND Tấn Minh bày tỏ sự tò mò, thích thú trước phong độ và bản lĩnh của Nguyễn Xuân Dũng, đồng thời bất ngờ với sự chắc chắn trong giọng hát. Nhận xét này cho thấy thí sinh không chỉ thể hiện được năng lực thanh nhạc mà còn tạo được sự tin tưởng khi đứng trước một thử thách khác biệt.

Với Bùi Nguyễn Bảo Anh, việc lựa chọn liên khúc "Nếu điều đó xảy ra" và "Ngày nào đó" cũng được NSND Tấn Minh đánh giá là quyết định dũng cảm. Theo Trưởng ban Giám khảo, thí sinh đã bước ra khỏi vùng an toàn khi lựa chọn một bài hát khó. Đây là điều cần thiết đối với những giọng ca trẻ muốn khẳng định bản thân trong một cuộc thi có tính cạnh tranh cao.

Phạm Hải Anh là một trong những thí sinh được ghi nhận về khả năng làm chủ sân khấu. NSND Tấn Minh nhận xét nữ thí sinh đã biết điều tiết phần trình diễn, thể hiện sự tiến bộ rõ rệt và mang đến một màn biểu diễn có sức cuốn hút, thay vì chỉ hoàn thành các yêu cầu của một bài thi.

Nhạc sĩ An Hiếu cũng dành sự yêu thích cho phong cách của Phạm Hải Anh. Ông đánh giá nữ thí sinh sở hữu giọng hát giàu nội lực và cho rằng, nếu tiếp tục rèn luyện, cô có thể phát triển theo hướng của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

NSND Tấn Minh ghi nhận sự cố gắng của thí sinh.

Trong khi đó, Hoàng Thu Hà nhận được lời khen từ cả nhạc sĩ An Hiếu và NSND Tấn Minh. Nhạc sĩ An Hiếu đánh giá phần trình diễn của nữ thí sinh tổng thể rất tốt, thể hiện được màu sắc của người con gái xứ Nghệ. NSND Tấn Minh ghi nhận sự chắc chắn, cảm xúc và bản lĩnh trong cách thể hiện ca khúc "Thương nhớ hậu phương".

Những đánh giá này cho thấy việc lựa chọn ca khúc phù hợp với giọng hát và bản sắc cá nhân vẫn là yếu tố quan trọng. Khi kỹ thuật được đặt trong mối quan hệ với cảm xúc và câu chuyện của tác phẩm, phần trình diễn có cơ hội tạo nên dấu ấn riêng thay vì dừng lại ở việc phô diễn giọng hát.

Giám khảo đánh giá cao những giọng ca có màu sắc riêng

Bên cạnh sự chắc chắn về kỹ thuật, khả năng sáng tạo và cá tính âm nhạc là những điểm được Hội đồng Giám khảo chú ý tại Liveshow 3.

Đỗ Hải Đăng gây ấn tượng với "Mặt trời của em", một ca khúc mang màu sắc R&B. Ca sĩ Võ Hạ Trâm đánh giá cao sự sáng tạo của nam thí sinh trong những đoạn chạy nốt, bản phối phù hợp và cách hát gần gũi với khán giả trẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng dành lời đánh giá tích cực cho phần trình diễn này, nhận xét tiết mục rất xuất sắc và có sức sống nhờ màu sắc R&B. Việc Đỗ Hải Đăng chuyển từ "Ngẫu hứng sông Hồng" ở Liveshow 2 sang một bản tình ca đương đại cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong lựa chọn chất liệu âm nhạc.

Với Nguyễn Mộc An, ca sĩ Võ Hạ Trâm nhận xét thí sinh sở hữu giọng hát tốt. NSND Tấn Minh cũng nhìn thấy sự quyết liệt trong cách nam thí sinh chinh phục "Mênh mang một khúc sông Hồng" của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Đây là tác phẩm đòi hỏi người hát phải có sự đầu tư về kỹ thuật và khả năng xử lý để làm nổi bật tinh thần của ca khúc.

NSƯT Tân Nhàn nhìn thấy những tiến bộ của các thí sinh.

Ở mạch âm nhạc dân gian, Mai Thu Hương mang đến liên khúc "Chiếc khăn piêu" và "Inh lả ơi", khai thác chất liệu dân ca Xá và dân ca Thái. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao sự thay đổi của nữ thí sinh so với tuần trước, cho rằng cô đã vượt qua sự cuống và thực sự sống trong bài hát.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn cũng ghi nhận Mai Thu Hương đã tiết chế hơi thở và kiểm soát tốt hơn so với liveshow trước. Những nhận xét này cho thấy sự tiến bộ của thí sinh không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng mà còn thể hiện qua khả năng nhận ra hạn chế, điều chỉnh cách hát và làm chủ phần trình diễn.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đặc biệt dành lời khen cho chất giọng cá tính của H'Vi Ktla, thí sinh từng nhận được nhiều kỳ vọng sau hai liveshow trước. Việc duy trì được màu sắc riêng là lợi thế, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cho người hát phải tiếp tục tìm tòi để mỗi lần xuất hiện đều có điểm mới.

Nguyễn Đỗ Khánh An được khen ngợi, Đoàn Linh gây bất ngờ với ca khúc mới

Một trong những tiết mục để lại ấn tượng với PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn là "Cõng mẹ về trời" do Nguyễn Đỗ Khánh An thể hiện. Nữ giám khảo cho biết bà được tận hưởng trọn vẹn các tiết mục trong đêm thi, đặc biệt yêu thích chất giọng dân gian trong trẻo của thí sinh.

NSND Tấn Minh cũng dành lời khen cho phần trình diễn này, ví sự hoàn thiện và vẻ đẹp của giọng hát như trăng rằm. Theo ông, Nguyễn Đỗ Khánh An đã thể hiện rất tốt so với độ tuổi.

Nhận xét của hai giám khảo cho thấy ưu thế của nữ thí sinh nằm ở chất giọng phù hợp với chất liệu dân gian và khả năng truyền tải cảm xúc của ca khúc về tình mẫu tử. Với một tác phẩm giàu tính tự sự, sự trong trẻo và cách thể hiện chân thành góp phần giúp bài hát chạm tới người nghe.

Dàn thí sinh thực lực của Sao Mai 2026.

Cùng với Nguyễn Đỗ Khánh An, Đoàn Linh cũng nhận được sự chú ý khi thể hiện "Có nợ không duyên" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Đây là ca khúc mới, đặt ra thách thức cho thí sinh trong việc tìm hiểu tinh thần tác phẩm và xây dựng cách thể hiện phù hợp.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn bày tỏ sự bất ngờ trước phần trình diễn của Đoàn Linh khi thí sinh có thể thể hiện tốt một sáng tác mới chỉ trong thời gian ngắn. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng cho biết đây là một trong những cụm thi ông yêu thích nhất trong đêm.

Từ những tác phẩm quen thuộc của các nhạc sĩ nhiều thế hệ đến sáng tác đương đại, Liveshow 3 cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn âm nhạc của các thí sinh. Tuy nhiên, thử thách không chỉ nằm ở việc hát đúng giai điệu hay xử lý kỹ thuật mà còn ở khả năng hiểu tác phẩm, tìm được cách kể chuyện bằng giọng hát và tạo dấu ấn cá nhân.

Kim Jea Bin, Phạm Thùy Linh dừng bước

Khép lại Liveshow 3, Kim Jea Bin và Phạm Thùy Linh là hai thí sinh phải dừng chân. Kết quả này khiến hành trình của hai giọng ca trẻ tại Vòng Chung kết khép lại, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa các thí sinh ngày càng gay gắt.

Trước khi chia tay cuộc thi, Kim Jea Bin nhận được lời động viên từ nhạc sĩ An Hiếu. Giám khảo này bày tỏ niềm tin rằng nam thí sinh có thể trở thành một ngôi sao trong tương lai. NSND Tấn Minh cũng đưa ra lời khuyên Kim Jea Bin nên theo học sáng tác và piano để phát triển bản thân theo hướng một nghệ sĩ có khả năng sáng tạo, thay vì chỉ tập trung vào việc thể hiện ca khúc.

Với Phạm Thùy Linh, nhạc sĩ An Hiếu ghi nhận phần trình diễn sạch sẽ, đồng thời mong muốn nữ thí sinh có thể tạo ra những cao trào mạnh mẽ hơn trong cách xử lý bài hát. Đây cũng là gợi mở để cô tiếp tục hoàn thiện kỹ năng và tìm kiếm dấu ấn riêng trên con đường âm nhạc.

Liveshow 3 một lần nữa cho thấy tiêu chí đánh giá tại Sao Mai không chỉ dừng ở một giọng hát đẹp. Bản lĩnh, khả năng làm chủ sân khấu, sự tiến bộ và tư duy nghệ thuật là những yếu tố góp phần tạo nên khác biệt giữa các thí sinh. Khi cuộc thi bước vào chặng tiếp theo, 10 giọng ca còn lại sẽ phải tiếp tục chứng minh khả năng thích ứng và phát triển để tiến gần hơn tới ngôi vị cao nhất.

Liveshow 4 Sao Mai 2026 dự kiến lên sóng lúc 21h ngày 25/10/2026 trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.