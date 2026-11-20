Ngày Văn hoá Việt Nam

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật “Đất nước vươn mình”.

Chương trình diễn ra lúc 20h10 ngày 23/11/2026 tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (140 Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Được dàn dựng theo hình thức chính luận nghệ thuật, “Đất nước vươn mình” không đơn thuần là một đêm biểu diễn âm nhạc mà được xây dựng như câu chuyện nghệ thuật xuyên suốt, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai bằng ngôn ngữ âm nhạc.

Chương trình gồm ba chương, tạo nên hành trình cảm xúc từ nhận diện cội nguồn, khẳng định sức sống dân tộc đến hướng tới khát vọng phát triển.

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi góp mặt trong chương trình nghệ thuật "Đất nước vươn mình". Ảnh: BTC

Trong đó, chương 1 “Cội nguồn - Hồn Việt” mở ra không gian văn hóa đậm đà bản sắc, tái hiện những giá trị truyền thống qua âm hưởng dân ca ba miền, các ca khúc về quê hương, đất nước và nhạc cụ dân tộc. Những giai điệu quen thuộc như “Bèo dạt mây trôi”, “Lý mười thương”, “Lý quạ kêu”, “Lý ngựa ô”... gợi nhắc về nguồn cội và vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam.

Chương 2 “Tiếp nối - Sức sống Việt Nam”, đưa khán giả trở về với những trang sử hào hùng, tôn vinh truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình được hun đúc qua các thế hệ. Những ca khúc cách mạng như “Đường chúng ta đi”, “Bài ca thống nhất”, “Những ánh sao đêm”, “Đất nước trọn niềm vui”... góp phần khắc họa hành trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương 3 “Khát vọng - Đất nước vươn mình” mở ra bức tranh Việt Nam trong hành trình phát triển mới, với tinh thần tự cường, đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Các tác phẩm như “Khát vọng tuổi trẻ - Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, “Khát vọng”, “Thênh thang đường mới”, “Đất ơi nở hoa” và ca khúc chủ đề “Đất nước vươn mình” gửi gắm niềm tin, khát vọng về một đất nước phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống, ca khúc cách mạng, sáng tác đương đại và nghệ thuật biểu diễn tổng hợp. Sự hòa quyện giữa giọng ca của các nghệ sĩ, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hợp xướng và vũ đạo được kỳ vọng tạo nên không gian nghệ thuật vừa giàu bản sắc, trang trọng, sâu lắng, vừa trẻ trung, hiện đại.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quốc Hưng, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Khánh Ngọc, các ca sĩ Võ Hạ Trâm, Phạm Trang, Thu Hằng, Bích Hồng, Lê Thị Mỹ Hảo cùng Hợp xướng Nhạc viện TP Hồ Chí Minh và Vũ đoàn Mai Trắng.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, “Đất nước vươn mình” không chỉ góp thêm một hoạt động nghệ thuật ý nghĩa mà còn lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam. Qua đó, chương trình khẳng định vai trò của âm nhạc và nghệ thuật trong kết nối cộng đồng, khơi dậy sức mạnh văn hóa, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước.