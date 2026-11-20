Hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Nhạc viện TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận mang chủ đề Đất nước vươn mình vào tối 23/11, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.

Việc chủ trì tổ chức một chương trình quy mô lớn như Đất nước vươn mình, theo NSND Quốc Hưng – Giám đốc Nhạc viện TPHCM, đây là bước chuyển mình mạnh mẽ của Nhạc viện trong việc phát huy tiềm lực sẵn có, mở rộng hoạt động biểu diễn để đưa âm nhạc chuyên nghiệp đến gần hơn với công chúng.

NSND Quốc Hưng.

"Nhà trường đang sở hữu nguồn lực nghệ thuật dồi dào từ đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ trình độ cao ở cả lĩnh vực thanh nhạc, khí nhạc phương Tây lẫn nhạc cụ dân tộc, cùng lực lượng sinh viên bài bản và mạng lưới cựu sinh viên hoạt động sôi nổi. Việc kết nối và tạo điều kiện cho các nguồn lực này tỏa sáng trên sân khấu không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn trực tiếp phục vụ nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của khán giả", NSND Quốc Hưng cho biết.

Theo NSND Quốc Hưng, chương trình được dàn dựng như một bức tranh nghệ thuật xuyên suốt, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai bằng ngôn ngữ âm nhạc, qua đó khẳng định vai trò nền tảng và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Không đơn thuần là một đêm diễn âm nhạc, Đất nước vươn mình được cấu trúc theo hình thức chính luận nghệ thuật gồm 3 phần, dẫn dắt khán giả đi từ chiều sâu cội nguồn đến khát vọng vươn tầm thời đại.

Mạch cảm xúc khởi đầu với chủ đề Cội nguồn – Hồn Việt, mở ra không gian văn hóa đậm đà bản sắc thông qua âm hưởng dân ca 3 miền, những ca khúc ngợi ca quê hương cùng thanh âm mộc mạc, giàu sức biểu cảm của sáo trúc, đàn bầu, đàn tranh.

Phần 2 Tiếp nối – Sức sống Việt Nam, đưa công chúng trở lại những trang sử hào hùng. Những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng không chỉ tái hiện ký ức lịch sử mà còn khắc họa ý chí độc lập, tinh thần kiên cường trước mọi thử thách.

Phần cuối Khát vọng – Đất nước vươn mình, phác họa diện mạo Việt Nam trong hành trình phát triển mới với tinh thần tự cường và đổi mới sáng tạo.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở sự giao thoa hài hòa giữa âm nhạc truyền thống, ca khúc cách mạng và các sáng tác đương đại. Khán giả sẽ được thưởng thức từ những làn điệu quen thuộc như mashup dân ca 3 miền Bèo dạt mây trôi, Lý mười thương, Lý quạ kêu, Lý ngựa ô, hòa tấu nhạc cụ dân tộc Gió, đến các tác phẩm sống mãi với thời gian như Đất nước, Quê hương, Đường chúng ta đi, Bài ca thống nhất, Những ánh sao đêm, Đất nước trọn niềm vui. Ở phần kết, loạt tiết mục Khát vọng tuổi trẻ – Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Thênh thang đường mới, Đất ơi nở hoa cùng ca khúc chủ đề Đất nước vươn mình hứa hẹn bùng nổ năng lượng tươi mới.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ uy tín gồm NSND Quốc Hưng, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Khánh Ngọc, cùng các ca sĩ Võ Hạ Trâm, Phạm Trang, Thu Hằng, Bích Hồng, Lê Thị Mỹ Hảo, Nhóm Sen Việt, Hợp xướng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Vũ đoàn Mai Trắng.

Ảnh: BTC