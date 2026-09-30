NSND Quang Thọ nhớ lại thời sinh viên gian khó nhưng tươi đẹp

Ngày 30/9/2026, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chính thức công bố về 2 chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1956-2026).

Hai chương trình gồm: Concert Resonantia diễn ra vào 20h ngày 24/10/2026 và đêm nhạc "70 năm- Những thanh âm ngân mãi" diễn ra vào 20h ngày 14/11/2026. Cả hai chương trình đều được tổ chức tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trải qua 70 năm, từ Khoa Thanh nhạc, nhiều giọng ca lớn của nền âm nhạc Việt Nam đã được phát hiện, đào tạo và trưởng thành, trở thành những nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống nghệ thuật qua các thời kỳ.

NSND Quang Thọ trong cuộc họp báo và chia sẻ với báo chí về quãng đời sinh viên ở Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Có thể kể đến như PGS.TS.NGND Lô Thanh, NSND Trung Kiên, NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSND Lê Dung…

Là chứng nhân của lịch sử Khoa Thanh Nhạc, NSND Quang Thọ đã có những phút trải lòng về khoa. Nhớ lại quãng thời gian còn là sinh viên, khoảng cuối năm 1972, NSND Quang Thọ cho biết ông có nhiều cơ hội theo các thầy cô khoa Thanh nhạc đi biểu diễn và tham gia các chương trình của nhà trường vào những dịp đặc biệt. Theo ông, các chương trình thời đó chưa có quy mô hoành tráng như hiện nay. Dù từng được biểu diễn tại Nhà hát Lớn, sinh viên chủ yếu hát với phần đệm của guitar, piano..., chứ chưa có điều kiện biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng như sau này.

NSND Quang Thọ cũng nhớ lại một kỷ niệm cách đây khoảng 40 năm, trong chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Thời điểm đó, NSND Trung Kiên là Trưởng khoa Thanh nhạc, còn ông đã có hai năm giảng dạy tại khoa. Năm 1986, NSND Trung Kiên dẫn một đoàn gồm 6 ca sĩ và 2 nhạc công độc tấu đi biểu diễn. Chuyến đi để lại cho các nghệ sĩ nhiều kỷ niệm, trong đó có những lần biểu diễn ngoài trời bị thua lỗ đến mức NSND Trung Kiên phải vay tiền để bù vào chi phí.

Tuy nhiên, khi đoàn đến Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk hiện tại), toàn bộ chương trình được Tỉnh ủy hỗ trợ, từ sân khấu, chỗ ở đến nhiều điều kiện phục vụ đoàn. Khi kết thúc chương trình, đoàn còn được tạo điều kiện mua 2 tạ cà phê. Trên đường trở về, đến Nha Trang, các thành viên bán số cà phê này và thu được một khoản tiền đáng kể, giúp NSND Trung Kiên bớt đi phần nào áp lực về kinh phí.

Khi về đến Thanh Hóa, đoàn tiếp tục mua được 10 kiện thuốc lá Bông Sen và bán lại có lãi. Số tiền thu được sau những chuyến đi ấy được các nghệ sĩ sử dụng để đóng góp cho chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Đến nay, dù đã khoảng 40 năm trôi qua, những kỷ niệm của chuyến đi vẫn được NSND Quang Thọ nhớ rõ.

Hình ảnh NSND Quang Thọ chụp ảnh kỉ niệm cùng NSƯT Tân Nhàn - trưởng khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia) và các nghệ sĩ khác.

Theo NSND Quang Thọ, trong những năm sau đó, khoa Thanh nhạc tiếp tục tham gia nhiều chương trình nghệ thuật nhân các dịp kỷ niệm của nhà trường. Đặc biệt, trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, Khoa Thanh nhạc cùng các thế hệ sinh viên đã tốt nghiệp và dàn nhạc đã dàn dựng thành công Bản giao hưởng số 9 của Beethoven với quy mô lớn. Ông xem đây là một trong những dấu ấn đáng nhớ của âm nhạc bác học mà Nhạc viện, nay là Học viện, ghi dấu trong quá trình đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn.

Nhìn lại chặng đường ấy, NSND Quang Thọ cho rằng việc được tham gia và đóng góp trong những chương trình nghệ thuật nhân các dịp kỷ niệm những năm chẵn của nhà trường là một phần đáng nhớ trong hành trình nghề nghiệp của ông. Đó cũng là những thành tựu và dấu ấn mà ông cùng các thế hệ nghệ sĩ, giảng viên của Khoa Thanh nhạc đã góp sức tạo dựng trong quá trình gắn bó với nhà trường.

NSND Quang Thọ chia sẻ về thời sinh viên của ông tại Học viện Âm nhạc Quốc gia.