NSND Phạm Phương Thảo làm duyên trong vườn bưởi, Sơn Tuyền U70 chăm chạy bộ

Sao Việt 24/9: NSND Phạm Phương Thảo làm duyên khi ra vườn thu hoạch bưởi.

Danh ca Sơn Tuyền chia sẻ: "Đi hát mấy ngày liên tiếp giờ này khuya rồi cũng phải chịu khó đi tập cho khỏe tối về ngủ ngon. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe".

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Tú Liên

Ảnh: FBNV