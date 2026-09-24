Giải trí

NSND Phạm Phương Thảo làm duyên trong vườn bưởi, Sơn Tuyền U70 chăm chạy bộ

NSND Phạm Phương Thảo làm duyên trong vườn bưởi. Danh ca Sơn Tuyền U70 vẫn duy trì thói quen tập gym, chạy bộ.

Báo VietnamNet
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Sao Việt 24/9: NSND Phạm Phương Thảo làm duyên khi ra vườn thu hoạch bưởi.

Sao Việt 24/9: NSND Phạm Phương Thảo làm duyên khi ra vườn thu hoạch bưởi.

Danh ca Sơn Tuyền chia sẻ: "Đi hát mấy ngày liên tiếp giờ này khuya rồi cũng phải chịu khó đi tập cho khỏe tối về ngủ ngon. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe".

Danh ca Sơn Tuyền chia sẻ: "Đi hát mấy ngày liên tiếp giờ này khuya rồi cũng phải chịu khó đi tập cho khỏe tối về ngủ ngon. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe".

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Tú Liên

Ảnh: FBNV

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sao-viet-24-9-2026-pham-phuong-thao-lam-duyen-son-tuyen-u70-cham-chay-bo-2558496.html