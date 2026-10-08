NSND Phạm Anh Phương tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng đánh giá cao những thành tựu Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Ông đề nghị nhiệm kỳ tới, hội lấy sáng tạo nghệ thuật làm gốc, nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng nền tảng dữ liệu và hệ sinh thái truyền thông số về nghệ thuật múa, mở rộng hợp tác quốc tế…

Đồng chí Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những thành tựu các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã dày công vun đắp

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VII Phạm Anh Phương nhấn mạnh, Đại hội lần thứ VIII là sự kiện chính trị, nghề nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống văn hóa, nghệ thuật nước nhà. Đây là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật múa nhìn lại chặng đường đã qua, khẳng định những thành tựu, nghiêm túc nhận diện hạn chế, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Theo ông Phạm Anh Phương, nghệ thuật múa Việt Nam luôn gắn liền với vận mệnh đất nước, được nuôi dưỡng từ mạch nguồn văn hóa dân gian phong phú và truyền thống văn hiến. Quá trình kế thừa, tiếp biến và sáng tạo liên tục của các thế hệ nghệ sĩ đã tạo nên một nền nghệ thuật múa giàu bản sắc, tài hoa và bản lĩnh.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2026-2031)

Mục tiêu nhiệm kỳ VIII là xây dựng Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam vững mạnh toàn diện về tổ chức, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và chuyên nghiệp; nâng cao năng lực tập hợp, đại diện và phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp Trung ương đối với lực lượng nghệ sĩ múa cả nước.

Biên đạo múa Tuyết Minh phát biểu tại Đại hội

Hội hướng tới tạo chuyển biến về chất lượng sáng tác, nghiên cứu lý luận - phê bình, bồi dưỡng tài năng và quảng bá nghệ thuật; khuyến khích hình thành những tác phẩm, chương trình, dự án nghệ thuật đỉnh cao có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc văn hóa sâu sắc. Trong đó, bảo tồn, nâng tầm và phát huy giá trị di sản múa dân gian các dân tộc được xác định là nhiệm vụ quan trọng, bởi đây là nguồn tài sản làm nên bản sắc cốt lõi của múa Việt Nam.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2026-2031) gồm 15 thành viên. NSND Phạm Anh Phương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.