NSND Nguyễn Tiến Dũng: Rối nước đưa câu chuyện Việt Nam ra thế giới
Từ mặt nước sân đình đến những sân khấu quốc tế, rối nước mang theo câu chuyện về lịch sử, đời sống và tâm hồn người Việt. Mỗi chuyến lưu diễn không chỉ đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả năm châu, mà còn mở ra cơ hội để văn hóa Việt Nam cất tiếng nói riêng trong dòng chảy giao lưu quốc tế. Văn Hóa đã có cuộc trò chuyện với Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, NSND Nguyễn Tiến Dũng, để hiểu về hành trình đưa rối nước vươn ra thế giới và những nỗ lực phát triển nghệ thuật múa rối trong nước của Nhà hát.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/roi-nuoc-dua-cau-chuyen-viet-nam-ra-the-gioi-280027.html