NSND Nguyễn Tiến Dũng: Rối nước đưa câu chuyện Việt Nam ra thế giới

Việc khánh thành tổ hợp dịch vụ giải trí và nghỉ dưỡng với tổng số vốn đầu tư lên đến gần 100 tỷ đồng tại Phượng Hoàng Mộc Châu - một thành viên của CLB Doanh nghiệp Cựu CAND Việt Nam - đánh dấu bước tiến mới trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên tại Sơn La. Sự kiện không chỉ góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến mà còn thể hiện cam kết đầu tư dài hạn, nâng tầm hạ tầng du lịch Tây Bắc trong giai đoạn mới.