Chiều 27/11, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú Hoàng Thanh Bình cho biết, Ban Tổ chức hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả hội thi. Theo đó, làng Tân Hóa, thuộc Khu du lịch cấp tỉnh Kim Phú, là một trong 5 điểm đến trên cả nước được vinh danh tại giải thưởng lần này.