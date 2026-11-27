NSND Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ tâm huyết, kỳ vọng tại Liên hoan Múa rối quốc tế 2026
Tối 26.11, tại Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Tài hoa kết nối năm châu”. Trong không gian hội tụ gần 250 nghệ sĩ đến từ 13 quốc gia, NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam đã có những chia sẻ giàu tâm huyết về hành trình gìn giữ bản sắc và lan tỏa nghệ thuật múa rối Việt ra thế giới.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/nsnd-nguyen-tien-dung-chia-se-tam-huyet-ky-vong-tai-lien-hoan-mua-roi-quoc-te-2026.html