NSND Mỹ Uyên đưa nhạc kịch Việt đến Hàn Quốc

Ngày 12/10, ekip nhạc kịch đương đại Ảo Quan sẽ bắt đầu hành trình đến Hàn Quốc để tham dự biểu diễn tại 2 Liên hoan nghệ thuật quốc tế uy tín: Liên hoan nghệ thuật trình diễn chữa lành lần thứ 23 quốc tế Daegu tại Trung tâm nghệ thuật Dalseo và Liên hoan Nghệ thuật Busan lần thứ 64.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự cùng lúc hai sân chơi thực hành nghệ thuật quốc tế lớn, đặt viên gạch tiên phong để đưa nhạc kịch đương đại trong nước ra thế giới.

Tác phẩm do Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ sản xuất và tổ chức biểu diễn, Hội Sân khấu TPHCM chỉ đạo nghệ thuật

Đây là tác phẩm sân khấu do Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ sản xuất và tổ chức biểu diễn, Hội Sân khấu TPHCM chỉ đạo nghệ thuật và được chắp bút - đạo diễn bởi nghệ sĩ Chinh Ba.

Sau khi ra mắt 06 suất diễn tại TPHCM vào tháng 11/2025, tác phẩm đã đạt được các đánh giá tích cực từ khán giả, giới chuyên môn, truyền thông trong nước, cùng nhiều giải thưởng danh giá.

Trong đó có thể kể đến Huy chương Bạc dành cho tác phẩm, Huy chương vàng diễn viên dành cho NSND Mỹ Uyên, Huy chương Bạc diễn viên cho Diễn viên Trần Tuấn Kiệt, Trần Đại Chính, Quan Phúc Toàn tại Liên hoan Sân khấu Thử nghiệm Quốc tế 2025 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức; Giải B Tác phẩm Sân khấu do Hội Sân khấu TPHCM trao tặng.

Tháng 6/2026, Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Busan, ông Lee Jung-Nam đã gửi thư mời chính thức Hội Sân khấu TPHCM và Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ đưa tác phẩm Ảo quan đến Hàn Quốc tham dự.

Trong thư mời, chủ tịch – đạo diễn Lee Jung-Nam dành lời khen ngợi cho chất lượng nghệ thuật và thông điệp nhân văn mà “Ảo Quan” mang đến.

Đây cũng là sự kiện được trông đợi từ cả hai phía quốc gia về việc giới thiệu một tác phẩm đại diện cho sự sáng tạo, tính đương đại của đời sống thành thị Việt Nam, nhưng vẫn nằm trong dòng chảy đời sống và thị hiếu thưởng thức nghệ thuật của Hàn Quốc và thế giới.

Ekip biểu diễn tại Hàn Quốc tháng 10/2026 có các nghệ sĩ: NSND Mỹ Uyên, Hồ Hoàng Ngọc, Trần Tuấn Kiệt, Trần Đại Chính, Quan Phúc Toàn, Vũ Thiên Bảo, Tống Liên cùng 3 diễn viên Hàn Quốc: Lee Tae Kyu, Nam Tae In, Lee So-Hyun.