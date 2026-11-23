Từng là gương mặt đình đám của sân khấu kịch miền Bắc và được mệnh danh là "Hoa hậu ảnh lịch Hà Nội" thập niên 90, NSND Minh Hòa còn đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho đến ngày chính thức nhận quyết định nghỉ hưu vào tháng 4/2019.

Nhiều năm gánh trên vai trọng trách quản lý, chị từng quen với lịch trình gò bó, những cuộc họp và áp lực chung của một đơn vị nghệ thuật. 7 năm rời chốn công sở, nữ nghệ sĩ chia sẻ với phóng viên VietNamNet cuộc sống hiện tại tự do tuyệt đối. Chị cho biết bây giờ thích công việc gì sẽ tự sắp xếp lịch trình, mệt là nghỉ, thấy kịch bản hay nhận lời.

"Bạn thân - NSND Minh Vượng thường xuyên rủ tôi tới nhà ăn mỗi khi chị ấy nấu món ngon hoặc đơn giản là cùng nhau ngồi uống cà phê, hàn huyên chuyện cũ", NSND Minh Hòa chia sẻ.

NSND Minh Hòa trẻ trung ở tuổi ngoài 60.

Chính sự chủ động về quỹ thời gian mang lại cho nữ nghệ sĩ tinh thần thảnh thơi. Chị chưa bao giờ nghĩ mình đã nghỉ hưu hay dừng lại. Việc không còn bị ràng buộc bởi các quy định hành chính giúp Minh Hòa chắt lọc hơn trong từng vai diễn, tận hưởng trọn vẹn niềm đam mê nghệ thuật mà không bị áp lực thành tích chi phối.

Dù đã bước qua tuổi lục tuần, nhịp làm việc của chị vẫn khiến nhiều đồng nghiệp trẻ khâm phục. Minh Hòa thường xuyên có mặt tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội để truyền nghề cho các thế hệ sinh viên nghệ thuật, đồng thời nhận lời làm giám khảo tại nhiều cuộc thi tài năng. Trên màn ảnh nhỏ VTV, chị tiếp tục biến hóa đa dạng qua nhiều phim giờ vàng, chứng minh đẳng cấp nghệ sĩ gạo cội.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ đài các, sang trọng hay những vai đại gia trên phim, NSND Minh Hòa ngoài đời lại bình dị. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp chị trong trang phục gọn gàng, thong dong đạp xe đi chợ phố cổ, tự tay chọn từng mớ rau, con cá để vào bếp nấu ăn cho gia đình.

Trong sinh hoạt cá nhân, chị giữ một thái độ vô cùng thực tế và giản dị. Nữ nghệ sĩ thoải mái chia sẻ về mức lương hưu, từ mốc hơn 6 triệu đồng mỗi tháng lúc vừa rời cơ quan năm 2019, sau các đợt điều chỉnh chính sách của Nhà nước, hiện con số này đã tăng lên gần 9 triệu đồng mỗi tháng.

NSND Minh Hòa thích đạp xe đi làm.

Chị bộc bạch bản thân sống giản dị, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu và không nề hà hay so đo tiền bạc. Trong khi người khác thích dùng túi hàng hiệu đắt đỏ, chị lại cảm thấy rất thoải mái với những chiếc túi bình dân. Minh Hòa không cần nhà to hay xe sang mà chỉ xem phương tiện là thứ phục vụ cuộc sống đời thường.

Hiện tại, chị sống an yên tại Hà Nội cùng chồng và gia đình con trai. Dưới một mái nhà 3 thế hệ, chị chọn cách làm một người mẹ chồng hiện đại và tâm lý khi luôn tôn trọng khoảng trời riêng của các con, không soi mói hay can thiệp sâu vào cuộc sống riêng và luôn sẵn sàng sẻ chia việc nhà mỗi khi rảnh rỗi.

Về bí quyết giữ gìn nhan sắc tươi trẻ ở tuổi ngoài 60, NSND Minh Hòa chia sẻ chị lấy tinh thần lạc quan làm gốc. Chị ủng hộ việc phụ nữ biết chăm sóc bản thân và sử dụng các công nghệ làm đẹp nhẹ nhàng, không xâm lấn để giữ nét xuân nhưng tuyệt đối không lạm dụng khiến cơ mặt bị đơ cứng, làm mất đi khả năng biểu cảm của một người diễn viên.

NSND Minh Hòa lúc nào cũng lạc quan, yêu đời.

Bỏ lại sau lưng những hào quang rực rỡ một thời, nữ nghệ sĩ lựa chọn một nhịp sống chậm rãi, sáng đạp xe thong dong giữa lòng Hà Nội, đi dạy học và tối trở về bên mâm cơm ấm cúng cùng con cháu. Với chị lúc này, sức khỏe của bản thân và sự bình an của gia đình mới là tài sản vô giá nhất.

NSND Minh Hòa sinh năm 1964, là gương mặt tiêu biểu của "thế hệ vàng" ở Nhà hát kịch Hà Nội. Trong suốt sự nghiệp, NSND Minh Hoà có nhiều vai diễn để lại dấu ấn, trong đó có thể kể đến vai Trần Lệ Xuân trong phim Ông cố vấn của đạo diễn Lê Dân. Minh Hòa sở hữu vẻ đẹp quý phái, đài các nên thường xuyên được giao những vai diễn quyền lực, sắc sảo.

NSND Minh Hòa trong phim "Thương ngày nắng về":

Ảnh: FBNV