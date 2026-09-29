NSND Lê Khanh vẫn miệt mài với màn ảnh tuổi U70

NSND Lê Khanh là một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô sớm bước vào con đường diễn xuất và tạo dấu ấn bằng khả năng hóa thân đa dạng. Từ những vai diễn thời trẻ mang vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính đến các nhân vật quyền lực, sắc sảo khi trưởng thành, Lê Khanh luôn cho thấy khả năng làm mới mình qua từng giai đoạn. Chính sự bền bỉ này giúp tên tuổi của nữ nghệ sĩ vẫn có sức hút sau nhiều thập kỷ hoạt động.

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, Lê Khanh ghi dấu ở cả sân khấu lẫn màn ảnh với nhiều tác phẩm như Từ một cánh rừng, Dòng sông hoa trắng, Chuyện tình bên dòng sông và Mùa hè chiều thẳng đứng. Năm 2001, nữ nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 38 tuổi. Sau nhiều năm tập trung cho sân khấu, Lê Khanh trở lại điện ảnh nổi bật với Gái già lắm chiêu 3, sau đó tiếp tục gây chú ý qua Gái già lắm chiêu V, Kiều, Cô gái từ quá khứ và Fanti. Những vai diễn này cho thấy nữ nghệ sĩ không bị giới hạn bởi một kiểu nhân vật cố định.

NSND Lê Khanh vẫn miệt mài với màn ảnh ở tuổi 63. Ảnh: FBNV

Năm 2026 đánh dấu một năm hoạt động đáng chú ý của Lê Khanh khi cô liên tiếp xuất hiện trong ba dự án điện ảnh. Mở đầu là Hẹn em ngày nhật thực, trong đó nữ nghệ sĩ vào vai bà Hoa, một người mẹ có quan điểm sống truyền thống và nghiêm khắc với con gái. Bộ phim ra rạp từ cuối tháng 3 và vượt mốc 100 tỷ đồng sau ba tuần công chiếu. Vai diễn tiếp tục giúp Lê Khanh duy trì sự hiện diện với khán giả trẻ.

Đến Một thời ta đã yêu, Lê Khanh tiếp tục thay đổi hình ảnh khi hóa thân thành bà Bích, một người phụ nữ nóng nảy, thích kiểm soát chồng con nhưng luôn gánh vác gia đình. Phim ra rạp ngày 15/5, đồng thời đánh dấu lần đầu Lê Khanh và NSƯT Thành Lộc vào vai vợ chồng trên màn ảnh. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ kỳ cựu cũng tạo thêm điểm đáng chú ý cho tác phẩm.

Cuối năm, nữ nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong Chị Chị Em Em 3, dự kiến khởi chiếu ngày 16/10. Lê Khanh đảm nhận vai Mẹ Thị Mầu, nhân vật gắn với gia thế và những khuôn phép khắt khe trong bối cảnh Bắc Bộ xưa. Đáng chú ý, cô còn đồng hành với dự án trong vai trò cố vấn diễn xuất, hỗ trợ các diễn viên trẻ trong quá trình xây dựng nhân vật. Đây cũng là dịp để kinh nghiệm nhiều năm làm nghề của Lê Khanh được chuyển tiếp đến thế hệ diễn viên mới.

Cuộc sống gia đình là điểm tựa để Lê Khanh tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Không chỉ có một năm bận rộn với điện ảnh, Lê Khanh còn tìm thấy sự cân bằng từ cuộc sống riêng. Nữ nghệ sĩ có cuộc hôn nhân lâu năm với đạo diễn Phạm Việt Thanh và hai người có hai con. Dù thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM để làm việc, Lê Khanh vẫn xem gia đình là điểm tựa quan trọng. Cuộc sống kín tiếng giúp nữ nghệ sĩ giữ được khoảng riêng bên ngoài ánh đèn sân khấu.

Với Lê Khanh, hạnh phúc ở tuổi U70 dường như không nằm ở việc giữ lại hào quang của quá khứ mà ở khả năng tiếp tục bước về phía trước. Sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn nhận những vai diễn mới, đồng thời truyền kinh nghiệm cho lớp diễn viên trẻ. Ba dự án điện ảnh trong năm 2026 cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nhịp làm nghề riêng, trong khi gia đình và những người đồng hành lâu năm giúp cô có thêm điểm tựa để tiếp tục sống với đam mê. Ở tuổi 63, việc vẫn được lựa chọn, được làm nghề và có một gia đình đồng hành trở thành một phần quan trọng trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của Lê Khanh.