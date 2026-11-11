NSND Lê Khanh nhận Huân chương Mặt trời mọc của Nhật Bản

Theo thông tin từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, phần thưởng là sự ghi nhận những cống hiến bền bỉ của NSND Lê Khanh trong việc tăng cường kết nối văn hóa giữa hai quốc gia, đặc biệt ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ đã tích cực tham gia các chương trình giới thiệu văn hóa Nhật Bản đến công chúng Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá nghệ thuật sân khấu Việt Nam tới khán giả Nhật Bản.

Đáng chú ý, năm 2016, bà tham gia thúc đẩy dự án hợp tác dàn dựng giữa Nhà hát rối dây truyền thống Nhật Bản Edo Yuki-za và Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

NSND Lê Khanh. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động đọc diễn cảm bằng tiếng Việt các tác phẩm văn học, truyện tranh Nhật Bản, NSND Lê Khanh góp phần đưa văn hóa Nhật Bản đến gần hơn với công chúng trong nước, tăng cường sự hiểu biết và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Không chỉ có những đóng góp trong hoạt động hợp tác quốc tế, NSND Lê Khanh còn là gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Nhiều năm gắn bó với đơn vị, bà để lại dấu ấn qua những vai diễn sân khấu giàu chiều sâu tâm lý, phong cách biểu diễn tinh tế và sự tận tâm với nghề.

Sinh năm 1963 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Lê Khanh sớm bén duyên với sân khấu và điện ảnh. Bà là con gái của NSND Trần Tiến và nghệ sĩ Lê Mai, đồng thời là chị gái của hai nghệ sĩ Lê Vân, Lê Vy.

Năm 2001, ở tuổi 38, Lê Khanh được phong tặng danh hiệu NSND, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ tuổi nhất nhận danh hiệu này. Trên màn ảnh, bà ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như “Người Hà Nội”, “Em còn nhớ hay em đã quên”, “Săn bắt cướp”... Với lối diễn xuất tinh tế, khả năng thể hiện tâm lý nhân vật cùng thần thái riêng, nữ nghệ sĩ trở thành gương mặt được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Việc được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của NSND Lê Khanh trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn góp phần tôn vinh vai trò của các nghệ sĩ trong thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa Việt Nam và Nhật Bản.