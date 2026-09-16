NSND Hữu Quốc lên tiếng tin 'ăn chặn tiền quyên góp' diễn viên Bảo Bảo

Chiều 16/9, NSND Hữu Quốc thông báo ngừng nhận tiền hỗ trợ, giúp đỡ diễn viên Bảo Bảo điều trị bệnh. Anh gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, khán giả đã quyên góp tiền để đỡ đần gia đình diễn viên trong việc trang trải viện phí cùng những chi phí liên quan.

Nghệ sĩ chia sẻ: "Ngay từ đầu, tôi không có vận động quyên góp cho em Bảo. Tôi chỉ đăng tin những anh chị em nghệ sĩ biết Bảo Bảo cấp cứu nên phụ chút tiền viện phí đỡ gánh lo cho em Bình Tinh và gia đình. Vì Bình Tinh đã lo rất nhiều từ lần trước khi Bảo Bảo nhập viện An Bình cho đến lần này. Sau đó, anh chị em ca sĩ, nghệ sĩ và quý khán giả biết tin, vì thương quý Bảo mà nhắn tin xin số tài khoản của tôi để phụ lo cho em Bảo. Tất cả việc này, tôi và Bình Tinh đều bàn bạc với ba mẹ của Bảo, được sự đồng ý, chúng tôi mới dám nhận".

Diễn viên Bảo Bảo đang hoạt động tại sân khấu Trương Hùng Minh và Đoàn cải lương Huỳnh Long. Ảnh: FBNV.

Theo NSND Hữu Quốc, toàn bộ số tiền quyên góp được, anh đang giữ hộ theo yêu cầu của gia đình để chi dần. Nghệ sĩ hy vọng các trang mạng ngừng đưa tin sai sự thật, để tránh làm tổn thương những người liên quan.

"Các bài viết và clip chúng tôi đăng nhằm báo cáo tình hình sức khỏe của Bảo cho những người thương yêu, lo cho em biết và an tâm, chứ không phải để các bạn đem về đăng với những thông tin sai sự thật. Ở đâu ra là 'Sao Bình Tinh không lo mà kêu gọi vận động' rồi 'Ăn số tiền quyên góp'... Không giúp được nhau thì đừng làm tổn thương nhau các bạn ơi", NSND Hữu Quốc chia sẻ thêm.

Dưới bài viết, nghệ sĩ cập nhật về tổng số tiền quyên góp được cho Bảo Bảo lên tới hơn 730 triệu đồng cùng danh sách cụ thể của từng mạnh thường quân.

Trước đó, diễn viên Bảo Bảo nhập viện, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM). Sau khi thăm khám, xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán anh bị nhiễm trùng thần kinh trung ương, lao màng não, lao phổi. Nam diễn viên hôn mê, có thời điểm rơi vào tình trạng nguy kịch.

Đến tối 15/9, Bình Tinh thông báo Bảo Bảo đã qua cơn nguy kịch. Anh được đưa ra khỏi phòng hồi sức tích cực của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM). Hiện nam diễn viên tiếp tục điều trị và nghỉ ngơi tại bệnh viện.

Khi nam nghệ sĩ mắc bạo bệnh, nghệ sĩ Hữu Quốc đăng tải bài viết về hoàn cảnh của Bảo Bảo. Sau đó, nhiều đồng nghiệp, khán giả đã chuyển khoản để quyên góp, hỗ trợ chi phí điều trị.