NSND Hồng Vân vẫn chưa thể vượt qua chính mình

Phim Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc kết hợp cùng Tấn Hoàng Thông từng tạo nên khởi đầu đầy hứa hẹn khi liên tục dẫn đầu phòng vé Việt trong những ngày đầu công chiếu. Với sự góp mặt của NSND Hồng Vân cùng Hồng Đào và các nghệ sĩ tên tuổi khác, bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý và được kỳ vọng sẽ trở thành tác phẩm trăm tỷ tiếp theo trong sự nghiệp điện ảnh của nữ nghệ sĩ gạo cội. Tuy nhiên, sau hơn một tháng ra rạp, kỳ vọng ấy vẫn chưa thành hiện thực.

Theo số liệu Phòng Vé Việt cập nhật ngày 28/10, Lên Hương đạt tổng doanh thu khoảng 95,21 tỷ đồng. Trước đó, số liệu được ghi nhận ngày 27/10 cho thấy phim thu hơn 95 tỷ đồng nhưng lượng vé bán ra đã giảm đáng kể, chỉ đạt 3,41 triệu đồng trong ngày với 49 vé được bán qua 13 suất chiếu. Tác phẩm cũng dần rút khỏi phần lớn hệ thống rạp lớn tại TP.HCM và Hà Nội, báo hiệu chặng cuối của hành trình chiếu thương mại.

NSND Hồng Vân ở Pháp. Ảnh: FBNV

Khoảng cách từ hơn 95 tỷ đồng đến cột mốc 100 tỷ thoạt nhìn không quá lớn. Thế nhưng, trong cuộc đua phòng vé, vài tỷ đồng còn thiếu có thể trở thành thử thách đáng kể khi sức mua đã giảm và số suất chiếu ngày càng thu hẹp. Lên Hương vì thế chưa thể tạo nên cú bứt phá như kỳ vọng, dù từng có thời điểm khiến khán giả tin rằng bộ phim đủ sức gia nhập nhóm tác phẩm trăm tỷ.

Điều đáng chú ý là NSND Hồng Vân không phải nghệ sĩ chưa từng có phim đạt thành tích thương mại nổi bật. Trong sự nghiệp điện ảnh, nữ nghệ sĩ từng góp mặt ở Gái Già Lắm Chiêu 3, tác phẩm thu hơn 165 tỷ đồng, và Gặp Lại Chị Bầu, bộ phim đạt khoảng 105 tỷ đồng. Đây là những dấu mốc cho thấy Hồng Vân đã từng đồng hành cùng các dự án có sức hút lớn tại phòng vé.

Bởi vậy, Lên Hương không đơn thuần là câu chuyện về một bộ phim chưa cán mốc 100 tỷ đồng. Tác phẩm từng mở ra cơ hội để Hồng Vân có thêm một thành tích thương mại đáng kể, nhất là sau chuỗi phim gần đây có doanh thu khiêm tốn hơn. Chốt Đơn! thu khoảng 5,1 tỷ đồng, Cưới Vợ Cho Cha đạt khoảng 9,1 tỷ đồng, còn Nhà Mình Đi Thôi thu hơn 14 tỷ đồng. So với những kết quả này, hơn 95 tỷ đồng của Lên Hương là bước tiến rõ rệt, nhưng vẫn chưa đủ để tạo thêm một dấu mốc trăm tỷ.

NSND Hồng Vân vai Bà Sáu trong phim Lên Hương.

Trong Lên Hương, NSND Hồng Vân đảm nhận vai bà Sáu Vàng, người phụ nữ khá giả, làm chủ tiệm vịt quay và có cá tính mạnh. Bà Sáu luôn muốn bảo vệ con trai, nhưng tình thương đi cùng sự kiểm soát khiến nhân vật dễ rơi vào những tình huống căng thẳng. Tuyến nhân vật này còn tạo ra những màn đối đầu với bà Mũi do Hồng Đào thể hiện, góp phần hình thành mảng xung đột gia đình của bộ phim.

Bà Sáu có chất liệu để NSND Hồng Vân phát huy thế mạnh diễn xuất lâu năm: nét hài duyên dáng, cách thể hiện người phụ nữ nhiều trải nghiệm và những chuyển biến tâm lý phía sau vẻ ngoài cứng cỏi. Nhân vật không chỉ tạo tiếng cười mà còn gợi ra câu hỏi về ranh giới giữa yêu thương và áp đặt trong gia đình. Sự kết hợp giữa Hồng Vân và Hồng Đào cũng mang đến cho bộ phim hai màu sắc diễn xuất giàu kinh nghiệm.

Dẫu vậy, sức hút của một nhân vật và thành tích phòng vé của cả tác phẩm là hai câu chuyện khác nhau. Với một bộ phim điện ảnh, kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào kịch bản, cách kể chuyện, hiệu ứng truyền miệng, thời điểm phát hành và mức độ cạnh tranh trên thị trường. Vì thế, việc Lên Hương chưa đạt 100 tỷ đồng không đồng nghĩa diễn xuất của NSND Hồng Vân thất bại, nhưng kết quả này cho thấy sức hút của một dàn diễn viên tên tuổi vẫn chưa đủ để bảo đảm một cú bứt phá thương mại.

NSND Hồng Vân sở hữu gia tài điện ảnh đa dạng và từng góp mặt trong những bộ phim có doanh thu nổi bật. Tuy nhiên, nếu xét riêng mục tiêu tạo thêm một cột mốc trăm tỷ trong giai đoạn gần đây, Lên Hương vẫn chưa thể vượt qua những thành tích mà nữ nghệ sĩ từng có. Bộ phim đã giúp cô cải thiện đáng kể kết quả phòng vé so với một số dự án trước đó, nhưng cú hích được chờ đợi cuối cùng vẫn còn dang dở.

Hơn 95 tỷ đồng là con số không nhỏ, nhất là khi đặt cạnh thành tích của nhiều phim Việt khác. Song, với kỳ vọng từng được đẩy lên cao trong những ngày đầu công chiếu, Lên Hương vẫn để lại cảm giác tiếc nuối khi hụt mốc 100 tỷ. NSND Hồng Vân đã có những dấu ấn thương mại đáng kể trong sự nghiệp, nhưng với tác phẩm này, nữ nghệ sĩ vẫn chưa thể tạo thêm một cột mốc mới để vượt qua chính những thành tích trước đây của mình.