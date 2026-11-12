NSND Hồng Vân phản ứng với phim kinh dị T18 của Nhật Kim Anh

Mới đây, Nhật Kim Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh quảng bá phim điện ảnh Mẹ Mìn, đồng thời tiết lộ tác phẩm đã vượt qua vòng kiểm duyệt với nhãn phân loại T18, dành cho khán giả từ đủ 18 tuổi trở lên. Bên cạnh thông tin về màn tái xuất điện ảnh của nữ diễn viên, một màn tương tác giữa cô và NSND Hồng Vân dưới bài đăng cũng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Cụ thể, NSND Hồng Vân để lại bình luận đầy hào hứng: "Không bik toai có đc hưn hạnh khum?". Trước lời hỏi thăm có phần dí dỏm của đàn chị, Nhật Kim Anh nhanh chóng đáp lại: "Có chớ … tấm thiệp mời trên bàn … thơi gian địa điểm gõ gàng gòi nừ".

Phim mới của Nhật Kim Anh vượt kiểm duyệt T18.

Màn đối đáp ngắn gọn nhưng thân thiết khiến nhiều người thích thú. Có thể thấy, NSND Hồng Vân không chỉ quan tâm đến dự án mới của Nhật Kim Anh mà còn hào hứng chờ đợi ngày bộ phim chính thức ra mắt. Trong khi đó, cách trả lời gần gũi, hài hước của Nhật Kim Anh cũng cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ.

Đáng chú ý, NSND Hồng Vân và Nhật Kim Anh thời gian qua có cơ hội đồng hành cùng nhau trong hoạt động sân khấu. Sau nhiều năm ít xuất hiện trên sàn diễn kịch, Nhật Kim Anh trở lại với vở Cuốn Truyện Bị Đốt do NSND Hồng Vân dàn dựng. Nữ nghệ sĩ gạo cội cũng là người tạo điều kiện để đàn em thử sức với vai diễn Thắm, một nữ chiến sĩ Trường Sơn mang nhiều câu chuyện và nỗi đau riêng. Sự hợp tác này giúp cả hai có thêm cơ hội gắn bó trong công việc nghệ thuật.

Về phía Mẹ Mìn, bộ phim thuộc thể loại kinh dị, tâm lý và giật gân, do Jack Carry On đạo diễn, với sự tham gia của Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Khương Lê, Rima Thanh Vy, Đại Nghĩa và Phát La.

Nhật Kim Anh trở lại sân khấu kịch Hồng Vân với vở diễn Cuốn Truyện BỊ Đốt.

Tác phẩm xoay quanh một nhân vật bí ẩn có khả năng ban phát điều ước cho con người, nhưng mỗi mong muốn đều đi kèm những điều kiện và cái giá phải trả. Câu chuyện khai thác những góc khuất trong tình thân, những lựa chọn trước nghịch cảnh và hệ quả khó lường khi con người quá khao khát thay đổi số phận. Việc được phân loại T18 cũng khiến bộ phim nhận thêm sự chú ý trước ngày phát hành. Đây là mức phân loại dành cho khán giả trưởng thành.

Với Nhật Kim Anh, Mẹ Mìn đánh dấu màn trở lại điện ảnh sau Vong Nhi (2023). Sau thời gian tập trung cho công việc kinh doanh, gia đình và các hoạt động nghệ thuật khác, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với một dự án mang màu sắc khác biệt so với những vai diễn từng làm nên tên tuổi. Mẹ Mìn dự kiến khởi chiếu toàn quốc ngày 27/11/2026. Màn tương tác với NSND Hồng Vân càng khiến khán giả thêm tò mò về ngày bộ phim chính thức ra mắt.