NSND Hồng Vân vừa chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ sau đêm diễn vở kịch Người Vợ Ma tại Adelaide, Australia. Kèm theo hình ảnh tập thể nghệ sĩ và khán giả trong khán phòng, nữ nghệ sĩ viết ngắn gọn: “Cảm ơn và tạm biệt”. Dòng trạng thái tuy không dài nhưng gợi cảm giác lưu luyến sau một đêm gặp gỡ nhiều cảm xúc.

Trong bức ảnh được đăng tải, NSND Hồng Vân ngồi cùng các thành viên trong ê-kíp ở khu vực phía trước sân khấu. Phía sau là đông đảo khán giả đang hướng về nghệ sĩ, nhiều người bật đèn flash điện thoại tạo nên khung cảnh lung linh. Trên hình còn có dòng chữ “Thank you Adelaide!” như lời tri ân mà đoàn diễn gửi đến những người đã dành thời gian đến thưởng thức tác phẩm.

Hồng Vân chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ sau đêm diễn vở kịch Người Vợ Ma.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi nó ghi lại không khí ấm áp sau một đêm diễn tại nước ngoài. Với NSND Hồng Vân, sự đón nhận của khán giả không chỉ là niềm vui của một buổi biểu diễn thành công mà còn là động lực để ê-kíp tiếp tục đưa sân khấu kịch Việt đến gần hơn với cộng đồng người Việt xa quê.

Đêm diễn tại Adelaide nằm trong chuyến lưu diễn Australia lần thứ hai của sân khấu kịch Hồng Vân trong năm 2026. Theo thông tin được công bố, đoàn mang vở Người Vợ Ma đến nhiều thành phố, trong đó có các điểm diễn tại Perth, Adelaide và Brisbane. Riêng tại Adelaide, tác phẩm được giới thiệu biểu diễn ở Woodville Town Hall vào tối 19/11. Trước đó, vở kịch từng có những suất diễn tại Melbourne và Sydney, nhận được sự hưởng ứng của khán giả Việt sinh sống tại Australia.

Đáng chú ý, hành trình đưa Người Vợ Ma ra nước ngoài mang ý nghĩa đặc biệt với NSND Hồng Vân. Sau hơn 20 năm gắn bó với sân khấu trong nước, tác phẩm mới có cơ hội thực hiện chuyến lưu diễn quốc tế đầu tiên vào năm 2026. Hai suất diễn tại Melbourne và Sydney hồi tháng 9 đã mở đường cho hành trình trở lại Australia trong tháng 11, với thêm nhiều điểm dừng để phục vụ kiều bào.

NSND Hồng Vân trong Người Vợ Ma.

Ra đời từ đầu những năm 2000, Người Vợ Ma là một trong những tác phẩm nổi bật của sân khấu kịch Hồng Vân. Vở diễn do Xuyên Lâm viết kịch bản, Thái Hòa đạo diễn, kết hợp yếu tố kinh dị với tâm lý gia đình. Qua nhiều năm, tác phẩm vẫn được duy trì lịch diễn và trở thành một trong những vở kịch quen thuộc với khán giả yêu sân khấu tại TP.HCM.

Trong chuyến đi lần này, NSND Hồng Vân không chỉ đảm nhận vai trò dẫn dắt đoàn mà còn trực tiếp tham gia biểu diễn. Đồng hành cùng nữ nghệ sĩ có những gương mặt quen thuộc như Ốc Thanh Vân, Hòa Hiệp và các diễn viên của sân khấu. Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ góp phần tạo nên sức hút cho chuyến lưu diễn.

Lời tạm biệt Adelaide của NSND Hồng Vân vì thế không mang ý nghĩa khép lại hành trình nghệ thuật, mà là lời cảm ơn dành cho khán giả tại một điểm dừng chân đáng nhớ. Sau những khoảnh khắc lưu luyến ở nhà hát, đoàn kịch tiếp tục hành trình gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Australia, mang theo một tác phẩm đã gắn bó với sân khấu trong hơn hai thập kỷ.