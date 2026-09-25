NSND Hồng Vân nhận 'tin vui' ở giải thưởng Vietnamese

NSND Hồng Vân vừa đón thêm một "tin vui" trong hành trình làm nghề khi được vinh danh ở hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc tại Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 với vai diễn trong Người Nuôi Diều. Giải thưởng là sự ghi nhận đáng nhớ dành cho nữ nghệ sĩ, đặc biệt trong thời điểm cô đang có nhiều hoạt động nổi bật ở lĩnh vực điện ảnh.

Tại lễ trao giải, NSND Hồng Vân không giấu được sự bất ngờ khi tên mình được xướng lên. Nữ nghệ sĩ cho biết trước đó không nghĩ bản thân sẽ nhận giải, thậm chí khi nhìn thấy mình có tên trong danh sách đề cử, Hồng Vân đã có cảm giác "nghiệt ngã" vì ở cả hai trường hợp được hoặc không được vinh danh, cảm xúc đều rất đặc biệt.

NSND Hồng Vân đón "tin vui" ở tuổi 60 với giải thưởng tại Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026.

"Ngày hôm nay, Vân đến đây cũng không nghĩ mình sẽ có giải này. Lúc nãy mình thấy được đề cử trên đó thì mình thấy nghiệt ngã bởi nếu không được cũng kỳ, được cũng kỳ luôn, thật sự luôn", NSND Hồng Vân chia sẻ.

Điều khiến nữ nghệ sĩ trân trọng giải thưởng không chỉ nằm ở danh hiệu mà còn ở ý nghĩa của sự ghi nhận dành cho một người làm nghề lâu năm. NSND Hồng Vân cho rằng nếu được vinh danh, đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cô trong hành trình làm nghệ thuật, đồng thời cũng là sự khích lệ dành cho những ê-kíp trẻ mà mình từng đồng hành.

"Và một cảm xúc khác nữa là nếu mình được thì vui lắm, không được cũng vui luôn bởi mọi người biết sao không, nếu mình được thì đó là sự ghi nhận. Ví dụ như mình được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, mình làm nghệ thuật, ủng hộ ê-kíp diễn viên trẻ thì đó là một sự ghi nhận", cô bộc bạch.

Đáng chú ý, NSND Hồng Vân tiết lộ việc nhận lời tham gia Người Nuôi Diều còn xuất phát từ mong muốn đồng hành, tạo thêm cơ hội cho những gương mặt trẻ bước vào nghề. Nữ nghệ sĩ cho biết nhiều thành viên trong dự án cũng là những học trò của mình, vì vậy cô càng muốn góp sức để ủng hộ các bạn trẻ làm phim.

Ở góc độ khác, câu chuyện gia đình cũng khiến NSND Hồng Vân có thêm động lực để đồng hành cùng thế hệ kế cận. Con trai nữ nghệ sĩ vừa tốt nghiệp và cũng theo học đạo diễn. Từ trải nghiệm của bản thân, Hồng Vân hiểu rằng người trẻ khi mới bước vào nghề rất cần sự hỗ trợ từ những thế hệ đi trước.

"Bên cạnh đó, mình cũng có con trai vừa ra trường, cháu cũng học đạo diễn nên mình cũng nghĩ nếu giờ mình giúp các bạn trẻ thì lỡ sau này con trai cần thì các cô, các chú tiền bối trong nghề cũng sẽ tham gia hỗ trợ con trai mình", NSND Hồng Vân chia sẻ.

Hồng Vân hiểu rằng người trẻ khi mới bước vào nghề rất cần sự hỗ trợ từ những thế hệ đi trước.

Nữ nghệ sĩ cũng dành nhiều lời ghi nhận cho tư duy của các đạo diễn trẻ. Theo NSND Hồng Vân, có những người ban đầu chưa được nhiều khán giả biết đến nhưng khi trực tiếp làm việc mới nhận ra họ sở hữu những góc nhìn và cách tư duy khiến "đàn chị" bất ngờ.

Giải thưởng tại Vietnamese 2026 vì thế không chỉ bổ sung thêm một dấu mốc vào hành trình diễn xuất của NSND Hồng Vân mà còn cho thấy một khía cạnh khác trong cách nữ nghệ sĩ làm nghề, đó là không chỉ tìm kiếm những vai diễn cho riêng mình mà còn sẵn sàng đứng phía sau, đồng hành cùng những người trẻ đang bắt đầu hành trình điện ảnh.

Đáng chú ý, cột mốc này đến đúng thời điểm NSND Hồng Vân đang có màn thể hiện được chú ý trên màn ảnh rộng với Lên Hương. Bộ phim của Khương Ngọc quy tụ dàn diễn viên gồm Hồng Đào, Võ Tấn Phát, Lê Hạ Anh và NSND Hồng Vân, tiếp tục cho thấy sức hút của nữ nghệ sĩ ở lĩnh vực điện ảnh.

Cột mốc đặc biệt này đến đúng thời điểm NSND Hồng Vân đang có màn thể hiện được chú ý trên màn ảnh rộng với Lên Hương.

Sau nhiều năm hoạt động ở sân khấu, truyền hình và điện ảnh, NSND Hồng Vân vẫn cho thấy sự bền bỉ trong hành trình làm nghề. Từ một giải thưởng dành cho vai diễn trong phim ngắn đến những dự án điện ảnh đang tạo dấu ấn, "tin vui" tại Vietnamese 2026 có thể xem là một điểm nhấn đẹp trong chặng đường nữ nghệ sĩ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật, đồng thời truyền cảm hứng và mở đường cho thế hệ trẻ.