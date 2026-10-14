NSND Hồng Vân đưa con trai sang Châu Âu

Mới đây, NSND Hồng Vân thông báo trên trang cá nhân về chuyến lưu diễn châu Âu cùng diễn viên Tuấn Dũng và các nghệ sĩ trong ê-kíp. Theo lịch trình được nữ nghệ sĩ chia sẻ, đoàn sẽ biểu diễn tại Praha (Cộng hòa Séc) ngày 16/10, Hamburg ngày 17/10, Düsseldorf ngày 18/10 và Paris (Pháp) ngày 25/10 nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Kèm theo thông báo lịch diễn, Hồng Vân viết: "Hai mẹ con tạm xa nhà vài hôm nha, hẹn gặp khán giả Châu Âu nha, nhớ quá rồi". Cách xưng hô thân mật của nữ nghệ sĩ thu hút sự chú ý, bởi cô và Tuấn Dũng có mối quan hệ thầy trò gắn bó nhiều năm trong hoạt động nghệ thuật.

NSND Hồng Vân thông báo lịch lưu diễn châu Âu cùng diễn viên Tuấn Dũng và các nghệ sĩ trong ê-kíp. Ảnh: FBNV

Chuyến lưu diễn lần này tiếp tục cho thấy sự đồng hành của Hồng Vân và các nghệ sĩ trong việc mang những chương trình biểu diễn đến gần hơn với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Đối với nhiều nghệ sĩ, những đêm diễn phục vụ kiều bào không chỉ là hoạt động nghề nghiệp mà còn là dịp kết nối với khán giả xa quê thông qua sân khấu.

Hồng Vân và Tuấn Dũng vốn có mối quan hệ thầy trò trong lĩnh vực sân khấu. Tuấn Dũng trưởng thành từ sân khấu kịch gắn với sân khấu kịch Hồng Vân và được cô dìu dắt trong quá trình theo đuổi diễn xuất. Qua thời gian làm việc cùng nhau, cả hai duy trì sự gần gũi, thường xuyên xưng hô mẹ con trong đời sống và trên mạng xã hội.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Hồng Vân nhiều lần gọi Tuấn Dũng là "con trai", trong khi nam diễn viên xưng "mẹ" với nữ nghệ sĩ. Cách gọi này phản ánh tình cảm gắn bó giữa người dìu dắt và học trò, được vun đắp qua quá trình làm nghề và đồng hành trên sân khấu.

NSND Hồng Vân cùng Tuấn Dũng và các nghệ sĩ trong ê-kíp mang các chương trình sân khấu đến phục vụ khán giả Việt tại Praha, Hamburg, Düsseldorf và Paris trong chuyến lưu diễn châu Âu tháng 10/2026. Ảnh: FBNV

Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm, Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sân khấu kịch phía Nam. Trong khi đó, Tuấn Dũng cũng từng bước xây dựng sự nghiệp qua các vai diễn sân khấu và những dự án nghệ thuật khác. Sự nâng đỡ của những người đi trước như Hồng Vân là một phần đáng chú ý trong hành trình làm nghề của nam diễn viên.

Trước chuyến lưu diễn châu Âu, Hồng Vân cùng các nghệ sĩ đã có đợt biểu diễn tại Australia vào tháng 9/2026. Đoàn mang vở kịch Người Vợ Ma đến phục vụ khán giả tại Melbourne và Sydney. Việc đưa tác phẩm sân khấu dài đến biểu diễn ở nước ngoài góp phần mang các hoạt động nghệ thuật trong nước đến gần hơn với cộng đồng người Việt xa quê.

Trong tháng 10, Hồng Vân và Tuấn Dũng tiếp tục gặp gỡ khán giả Việt tại nhiều thành phố châu Âu. Chuyến lưu diễn cũng là dịp để các nghệ sĩ duy trì kết nối với kiều bào thông qua những chương trình biểu diễn trực tiếp.