NSND Hồng Vân đã đúng với quyết định miệt mài sau 9 năm

Suốt gần một thập kỷ, NSND Hồng Vân vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh rộng. Từ Cô Ba Sài Gòn năm 2017 đến Lên Hương năm 2026, nữ nghệ sĩ liên tục thử sức với nhiều dự án, dù không phải tác phẩm nào cũng mang về thành tích phòng vé nổi bật. Sau chín năm miệt mài, sự lựa chọn tiếp tục làm điện ảnh của Hồng Vân đang cho thấy tín hiệu tích cực.

Danh sách phim của Hồng Vân trong giai đoạn này khá dày. Nữ nghệ sĩ lần lượt góp mặt trong Cô Ba Sài Gòn, Xóm Trọ 3D, Hồn Papa Da Con Gái, Gái Già Lắm Chiêu 3, Nắng 3: Lời Hứa Của Cha, Gái Già Lắm Chiêu V, Con Nhót Mót Chồng, Thanh Sói, Sáng Đèn, Hai Muối, Chốt Đơn!, Cưới Vợ Cho Cha, Nhà Mình Đi Thôi và nhiều tác phẩm khác.

NSND Hồng Vân miệt mài hoạt động điện ảnh suốt 9 năm. Ảnh: FBNV

Điều đáng nói là trong hành trình ấy, Hồng Vân không thiếu cơ hội xuất hiện nhưng thiếu một cú hích phòng vé đủ lớn gắn với tên tuổi của mình. Có những bộ phim đạt doanh thu khả quan, song cũng có không ít dự án rời rạp với con số khiêm tốn.

Hai Muối từng mang về hơn 40 tỷ đồng, nhưng sau đó Chốt Đơn! chỉ đạt khoảng 5,1 tỷ đồng, Cưới Vợ Cho Cha khoảng 9,1 tỷ đồng và Nhà Mình Đi Thôi khoảng 14,2 tỷ đồng. Những con số này cho thấy hành trình điện ảnh của Hồng Vân không phải lúc nào cũng thuận lợi về mặt thương mại.

Thế nhưng, nữ nghệ sĩ vẫn quyết định tiếp tục miệt mài với hành trình nghệ thuật điện ảnh.

NSND Hồng Vân vai Bà Sáu trong phim Lên Hương.

Bước sang năm 2026, Hồng Vân góp mặt trong Nhà Mình Đi Thôi rồi tiếp tục đến với Lên Hương. Trong phim mới của Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông, bà đảm nhận vai bà Sáu, một người mẹ đơn thân khá giả, sở hữu tiệm vịt quay và luôn bất an trước những lựa chọn của con trai.

Đặc biệt, Hồng Vân có màn tái hợp Hồng Đào. Hai người vốn là bạn thân gần 40 năm ngoài đời nhưng trên màn ảnh lại trở thành đối thủ, thường xuyên kèn cựa và đối đầu. Chính sự khác biệt này giúp vai diễn của Hồng Vân có thêm màu sắc mới.

Lên Hương sau đó bất ngờ trở thành dấu mốc đáng chú ý. Phim mở các suất chiếu sớm từ ngày 11-13/9 và chính thức khởi chiếu từ 14/9, sớm hơn lịch dự kiến 18/9. Sau ba ngày chiếu sớm, tác phẩm đã vượt 31 tỷ đồng.

Đến tối 27/9, Lên Hương đã cán mốc 90 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Đây là thành tích vượt xa những cột mốc gần nhất trong hành trình điện ảnh của Hồng Vân và đưa nữ nghệ sĩ đến gần hơn với dấu mốc 100 tỷ đồng. Nếu tiếp tục duy trì sức hút tại phòng vé, tác phẩm hoàn toàn có khả năng chạm đến con số này trong thời gian tới. Khi đó, Lên Hương sẽ trở thành bộ phim thứ hai của Hồng Vân vượt mốc 100 tỷ đồng trong năm 2026, sau Gái già lắm chiêu 3 từng đạt hơn 165 tỷ đồng.

NSND Hồng Vân vai Bà Sáu trong phim Lên Hương.

Sau chín năm liên tục làm điện ảnh, cuối cùng Hồng Vân đã có một tác phẩm tạo được dấu ấn rõ rệt về thương mại. Thành công của Lên Hương vì thế không chỉ nằm ở con số 90 tỷ đồng, mà còn cho thấy sự kiên trì của nữ nghệ sĩ với màn ảnh rộng đã bắt đầu nhận được thành quả.

Ở tuổi 60, Hồng Vân không còn cần điện ảnh để chứng minh vị trí của mình. Nhưng việc bà vẫn bền bỉ thử sức suốt chín năm và cuối cùng có một cú hích phòng vé đáng kể lại trở thành một dấu mốc đẹp trong hành trình làm nghề.