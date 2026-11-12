Mới đây, NSND Hồng Vân gây chú ý khi xuất hiện tại buổi công chiếu phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng để chúc mừng người bạn thân lâu năm Hồng Đào. Trong hình ảnh được ghi lại tại sự kiện, nữ nghệ sĩ diện trang phục xanh đen thanh lịch, đứng cạnh Hồng Đào trong tà váy xanh nổi bật. Cả hai tươi cười rạng rỡ trước ống kính, đặc biệt Hồng Đào còn được bạn thân trao tặng bó hoa chúc mừng.

Sự xuất hiện của NSND Hồng Vân nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi cả hai vốn là đôi bạn gắn bó nhiều thập kỷ trong showbiz Việt. Không chỉ đồng hành trong sự nghiệp nghệ thuật, hai nữ nghệ sĩ còn trải qua nhiều kỷ niệm từ thuở mới bước chân vào nghề. Họ quen nhau khi cùng học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, sau đó tiếp tục hoạt động tại sân khấu 5B và duy trì tình bạn bền chặt suốt gần 40 năm.

NSND Hồng Vân chúc mừng bạn thân Hồng Đào ra mắt phim mới. Ảnh: FBNV

Thời trẻ, Hồng Vân và Hồng Đào từng cùng nhau làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống, thậm chí hùn vốn mở cửa hàng quần áo. Khi kinh doanh, cả hai chia đôi số tiền kiếm được rồi dành dụm mua vàng. Dù sau này Hồng Đào sang Mỹ định cư, khoảng cách địa lý không khiến tình bạn của hai nghệ sĩ phai nhạt. Họ vẫn thường xuyên hỏi han, động viên và có mặt bên nhau trong những thời điểm quan trọng.

Đáng chú ý, năm nay, đôi bạn thân còn có dịp tái hợp trên màn ảnh rộng trong bộ phim Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông. Tuy nhiên, trái ngược với sự thân thiết ngoài đời, cả hai lại đảm nhận hai nhân vật có mối quan hệ đối đầu.

Trong phim, Hồng Đào vào vai bà Mũi, chủ một trại hòm sống cô độc, mang nhiều tổn thương và bí mật trong quá khứ. Trong khi đó, NSND Hồng Vân hóa thân thành bà Sáu Vàng, người mẹ đơn thân giàu có, luôn lo lắng và muốn bảo vệ con trai. Những khúc mắc từ quá khứ khiến hai nhân vật liên tục kèn cựa, thậm chí tìm cách triệt hạ đối phương. Hồng Vân từng hài hước chia sẻ rằng ngoài đời thân thiết bao nhiêu thì khi vào phim, hai người lại đối đầu nhau bấy nhiêu.

NSND Hồng Vân và Hồng Đào có mối quan hệ thân thiết suốt nhiều thập kỷ.

Sau màn kết hợp này, Hồng Đào tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với Ngày Con Còn Mẹ, đóng cặp cùng Phương Anh Đào. Trong phim, nữ nghệ sĩ đảm nhận vai bà Tím, người mẹ có cách thể hiện tình thương nhiều thiếu sót, khiến con gái Mây (Phương Anh Đào) lớn lên với cảm giác bị bỏ quên và luôn đứng sau anh trai.

Tác phẩm khai thác những tổn thương âm ỉ trong gia đình, đặc biệt là khoảng cách giữa mẹ và con gái. Từ những hiểu lầm kéo dài đến biến cố bất ngờ, câu chuyện đặt ra câu hỏi về cách cha mẹ yêu thương con cái và sự thấu hiểu giữa các thế hệ. Đây cũng là lần Hồng Đào và Phương Anh Đào tái hợp sau Mai, nhưng lần này cả hai chuyển từ mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu hụt sang mẹ con ruột.

Ngày Con Còn Mẹ chính thức khởi chiếu từ ngày 11/11/2026. Việc NSND Hồng Vân đến chúc mừng người bạn thân tiếp tục có dự án mới không chỉ là khoảnh khắc đẹp tại sự kiện mà còn khiến khán giả thêm ngưỡng mộ tình bạn bền bỉ của hai nghệ sĩ sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật.

Hồng Đào ra mắt phim mới Ngày Con Còn Mẹ cùng Phương Anh Đào. Ảnh: FBNV