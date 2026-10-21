NSND Hồng Vân chia sẻ thông tin từ Pháp

NSND Hồng Vân chia sẻ những cảm nhận trong ngày đầu tiên đặt chân đến Pháp sau hành trình di chuyển từ Tiệp qua Đức. Nữ nghệ sĩ cho biết hiện chị đang ở quận 13, khu vực có đông người Việt sinh sống. Mọi thứ diễn ra bình yên, mang đến cho chị những trải nghiệm nhẹ nhàng trong chuyến đi.

Đúng dịp 20/10, NSND Hồng Vân cũng nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ mọi người. Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn đến những người đã dành tình cảm cho mình. Bên cạnh đó, chị hẹn gặp lại khán giả và những người yêu mến vào ngày 25/10 (một sự kiện của nữ nghệ sĩ), như một lời nhắn gửi thân tình đến mọi người đang dõi theo hành trình của mình.

Được biết, nữ nghệ sĩ phải lên tiếng thông báo vì chuyến công tác của chị diễn ra đúng đợt Pháp xảy ra cuộc biểu tình tại nhiều thành phố và nhanh chóng biến thành bạo lực. Một số nhóm quá khích đụng độ với cảnh sát, đốt ô tô, phóng hỏa tòa nhà công cộng và cướp phá cửa hàng. Chính quyền phải tăng cường lực lượng an ninh, bắt giữ nhiều người để kiểm soát tình hình. Sự việc này khiến bạn bè NSND Hồng Vân lo lắng hỏi thăm, vì thế, nữ nghệ sĩ đã lên tiếng thông báo bình an để mọi người ở nhà được yên tâm.

Hình ảnh NSND Hồng Vân bình yên tại Pháp.

Về NSND Hồng Vân, thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ tích cực xuất ngoại công tác và quảng bá những tác phẩm do sân khấu của chị trình diễn. Ở tuổi 60, không chỉ đứng trên sân khấu, NSND Hồng Vân còn dành nhiều năm cho công việc quản lý, dàn dựng và đào tạo diễn viên. Với chị, làm nghề không đơn giản là có thêm một vai diễn mà còn là giữ cho sân khấu có cơ hội sáng đèn, để những người trẻ được thử sức và khán giả tiếp tục tìm thấy niềm vui trong những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ kịch.

Bước sang tuổi 60, NSND Hồng Vân tiếp tục tham gia các dự án nghệ thuật, đồng thời theo sát hoạt động sân khấu. Những năm tháng làm nghề mang đến cho nữ nghệ sĩ nhiều trải nghiệm, nhưng cũng đặt lên vai chị không ít áp lực. Để duy trì một sân khấu kịch, ngoài chuyên môn, người nghệ sĩ còn phải lo nhiều công việc từ tổ chức biểu diễn đến tìm kiếm khán giả và tạo điều kiện cho diễn viên có việc làm.

Dẫu vậy, tình yêu dành cho sân khấu vẫn là điều khiến NSND Hồng Vân gắn bó. Với chị, mỗi vở diễn được hoàn thành, mỗi đêm diễn có khán giả đến xem đều là một niềm vui riêng. Sau nhiều năm đứng dưới ánh đèn, nữ nghệ sĩ vẫn tìm thấy ý nghĩa trong việc được làm nghề và đóng góp cho lĩnh vực mình theo đuổi.

NSND Hồng Vân ở tuổi U60 vẫn say mê với nghề diễn.

Bên cạnh sân khấu, NSND Hồng Vân cũng tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh. Kinh nghiệm diễn xuất lâu năm giúp chị đảm nhận nhiều dạng vai, từ những nhân vật gần gũi với đời sống đến những vai có diễn biến tâm lý phức tạp.

Nếu trên sân khấu Hồng Vân là một nghệ sĩ luôn bận rộn thì ngoài đời, chị lại hướng đến cuộc sống khá giản dị. Khi không có lịch diễn, vợ chồng Hồng Vân - Lê Tuấn Anh thường dành thời gian chăm sóc nhà cửa, cây cối, thú cưng hoặc tận hưởng những sinh hoạt đời thường.

NSND Hồng Vân có hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, nổi bật ở sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Chị ghi dấu qua các tác phẩm như: Gạo nếp gạo tẻ, Gái già lắm chiêu 3, Con Nhót mót chồng, Gặp lại chị bầu, Cô dâu hào môn, Hai muối... Bên cạnh diễn xuất, Hồng Vân còn làm đạo diễn, quản lý sân khấu và đào tạo diễ viên trẻ.