NSND Hồng Vân cập nhật tình hình ở Pháp sau chuyến lưu diễn

Mới đây, NSND Hồng Vân đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc sống tại Pháp cùng diễn viên Tuấn Dũng. Trong video, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Hôm nay là ngày đầu tiên ở Pháp, sau khi hai mẹ con từ bên Đức về. Bây giờ là 2 giờ chiều, mọi thứ rất là yên bình luôn, nó không như những thông tin Facebook mình coi, mình sợ quá. Thực sự lúc trên đường từ Đức về, hai mẹ con cũng run lắm, nhưng thực tế rất là êm ả. Tối hôm qua mọi người đến đây là ngủ luôn, 2 giờ chiều mới đi ăn”.

Theo lời kể của NSND Hồng Vân, trước khi đặt chân đến Pháp, bà và Tuấn Dũng có phần lo lắng vì những thông tin đọc được trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp có mặt tại đây, nữ nghệ sĩ cho biết khung cảnh và nhịp sống thực tế khá yên bình. Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là những người đang theo dõi chuyến đi của đoàn nghệ sĩ Việt tại châu Âu.

NSND Hồng Vân và Tuấn Dũng cập nhật tình hình ở Pháp.

Giữa lịch trình lưu diễn và di chuyển liên tục, đoạn clip cũng ghi lại khoảnh khắc đời thường của hai nghệ sĩ. Thay vì chỉ cập nhật sân khấu hay lịch biểu diễn, NSND Hồng Vân chia sẻ trải nghiệm thực tế khi đến một địa điểm mới, qua đó giúp khán giả hiểu thêm về hành trình của đoàn.

Khoảng giữa tháng 10/2026, NSND Hồng Vân thông báo cùng Tuấn Dũng và các nghệ sĩ lên đường sang châu Âu. Chuyến đi kết hợp biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt ở nước ngoài và tham quan một số địa điểm. Theo lịch trình được công bố, đoàn lần lượt đến Praha của Cộng hòa Séc, Hamburg và Düsseldorf của Đức, sau đó tiếp tục hành trình tại Paris, Pháp.

Chuyến lưu diễn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, với các tiết mục ca nhạc, hài kịch và biểu diễn giải trí. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ gặp gỡ khán giả xa quê, những người vẫn theo dõi hoạt động sân khấu Việt Nam dù sinh sống ở nước ngoài. Với NSND Hồng Vân, việc tiếp tục biểu diễn tại châu Âu cho thấy sân khấu vẫn là một phần quan trọng trong lịch trình làm nghề của bà.

Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ thường gọi Tuấn Dũng là “con trai” trong những bài đăng trên mạng xã hội. Thực tế, cả hai có mối quan hệ thầy trò và đồng nghiệp thân thiết, gắn bó từ môi trường sân khấu kịch. Tuấn Dũng từng được Hồng Vân dìu dắt trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Cách xưng hô gần gũi khiến chuyến đi của hai người nhận được sự quan tâm, song đây không phải quan hệ mẹ con ruột.

NSND Hồng Vân và Tuấn Dũng ở Châu Âu.

Bên cạnh sân khấu, NSND Hồng Vân còn có sự nghiệp điện ảnh kéo dài nhiều năm. Bà góp mặt trong các phim như Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu V, Gặp Lại Chị Bầu, Cô Dâu Hào Môn, Hai Muối và Tìm Xác: Ma Không Đầu. Trên màn ảnh, nữ nghệ sĩ thường đảm nhận những nhân vật người mẹ, người phụ nữ lớn tuổi hoặc có vai trò quan trọng trong mối quan hệ gia đình.

Một số tác phẩm bà tham gia đạt doanh thu đáng chú ý. Gặp Lại Chị Bầu thu về khoảng 105 tỷ đồng, Cô Dâu Hào Môn đạt khoảng 68 tỷ đồng, còn Hai Muối thu về khoảng 40,6 tỷ đồng theo số liệu phòng vé. Đây là doanh thu của toàn bộ phim, không phải thu nhập riêng của nữ nghệ sĩ.

Trong năm 2026, NSND Hồng Vân tiếp tục xuất hiện trong Nhà Mình Đi Thôi và Lên Hương. Trong đó, Lên Hương có sự góp mặt của nhiều diễn viên quen thuộc và đạt hơn 95 tỷ đồng tính đến ngày 26/10. Từ hoạt động điện ảnh đến chuyến lưu diễn ở nước ngoài, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì sự hiện diện trong đời sống nghệ thuật.

Thông qua đoạn clip mới, NSND Hồng Vân mang đến một góc nhìn gần gũi về chuyến đi Pháp cùng Tuấn Dũng. Sau những ngày biểu diễn và di chuyển qua nhiều thành phố, nữ nghệ sĩ tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với khán giả, đồng thời cho thấy hành trình lưu diễn vẫn đang là một phần đáng nhớ trong hoạt động nghệ thuật của bà.