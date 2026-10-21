NSND Hồng Vân cập nhật tình hình ở Pháp

Mới đây, Hồng Vân đăng ảnh cùng diễn viên Tuấn Dũng kèm dòng trạng thái: “Ngày đầu tiên ở Pháp sau khi đã di chuyển từ Tiệp, qua Đức. Mình ở quận 13, khu người Việt ở nhiều, mọi thứ đều bình yên. Hôm nay là 20/10 mình nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp, xin cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ngày 25/10 nhé”.

Qua chia sẻ, Hồng Vân cho biết cô đã đến Paris, Pháp, sau khi hoàn thành các chặng lưu diễn tại Cộng hòa Séc và Đức. Nữ nghệ sĩ hiện ở quận 13, khu vực có đông cộng đồng người Việt sinh sống và kinh doanh. Sau những ngày di chuyển liên tục giữa các quốc gia để biểu diễn, Hồng Vân có khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lịch trình.

Hồng Vân chia sẻ hình ảnh cùng Tuấn Dũng ở Pháp.

Trong hình ảnh được đăng tải, Hồng Vân và Tuấn Dũng cùng check-in tại một địa điểm mang phong cách Việt Nam. Cả hai tạo dáng vui vẻ, gần gũi. Khoảnh khắc đời thường của hai nghệ sĩ thu hút sự chú ý bởi mối quan hệ thầy trò thân thiết đã kéo dài nhiều năm.

Trước đó không lâu, Hồng Vân thông báo cùng Tuấn Dũng sang châu Âu lưu diễn. Nữ nghệ sĩ viết: “Hai mẹ con tạm xa nhà vài hôm nha, hẹn gặp khán giả Châu Âu nha, nhớ quá rồi”.

Trong bài đăng, Hồng Vân cũng chia sẻ lịch biểu diễn của đoàn tại nhiều thành phố. Theo đó, đêm diễn đầu tiên diễn ra tại Praha, Cộng hòa Séc, ngày 16/10; tiếp đến là Hamburg, Đức, ngày 17/10 và Dusseldorf ngày 18/10. Sau các điểm diễn này, đoàn nghệ sĩ trở lại Pháp để biểu diễn tại Paris vào ngày 25/10.

Hồng Vân cùng Tuấn Dũng sang châu Âu lưu diễn.

Chuyến lưu diễn nằm trong chương trình nghệ thuật Hành trình nghệ thuật - Kết nối yêu thương, với các tiết mục ca nhạc, hài kịch và hát lô tô. Bên cạnh Hồng Vân và Tuấn Dũng, đoàn còn có diễn viên Bảo Bảo, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung cùng nhiều nghệ sĩ khác. Chương trình hướng đến phục vụ cộng đồng người Việt đang sinh sống tại châu Âu, tạo dịp để nghệ sĩ gặp gỡ khán giả xa quê.

Hồng Vân và Tuấn Dũng vốn có mối quan hệ thầy trò thân thiết. Tuấn Dũng là học trò được nữ nghệ sĩ dìu dắt trong quá trình học diễn xuất và hoạt động tại sân khấu kịch của cô. Vì vậy, Hồng Vân thường gọi nam diễn viên là “con trai”, đồng thời xưng “mẹ” một cách gần gũi khi chia sẻ về những lần đồng hành cùng nhau.

Hai người không phải mẹ con ruột, nhưng sự gắn bó trong công việc lẫn cuộc sống khiến cách xưng hô này trở nên quen thuộc với khán giả. Trong chuyến lưu diễn lần này, cả hai tiếp tục đồng hành qua nhiều điểm diễn trước khi đến Pháp.

Sau những ngày biểu diễn tại Cộng hòa Séc và Đức, Hồng Vân hiện có mặt ở Paris và dự kiến gặp lại khán giả vào ngày 25/10. Lời nhắn của nữ nghệ sĩ cũng cho thấy sự mong chờ dành cho đêm diễn cuối tại Pháp, nơi cô cùng các đồng nghiệp tiếp tục mang chương trình nghệ thuật đến với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.