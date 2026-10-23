NSND Hồng Vân cập nhật tình hình mới nhất tại Pháp giữa bối cảnh nhiều biến động

Vừa qua, NSND Hồng Vân đã cập nhật về tình hình thực tế của bản thân khi tới Pháp. Trước khi đặt chân tới Pháp, nữ nghệ sĩ cho biết bà đã di chuyển từ CH Czech rồi ghé qua Đức. Nơi dừng chân hiện tại của bà là quận 13, một khu vực tập trung rất đông cư dân người Việt sinh sống.

Trên trang cá nhân, Hồng Vân viết: "Ngày đầu tiên ở Pháp sau khi đã di chuyển từ Tiệp, qua Đức … mình ở quận 13 khu người Việt ở nhiều... mọi thứ đều bình yên".

NSND Hồng Vân cập nhật hình ảnh bản thân khi đang ở Pháp.

Bài đăng đi kèm với tấm hình chụp nữ nghệ sĩ trong chuyến du hành châu Âu. Ngay phía dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đã gửi đến Hồng Vân những lời chúc có một chuyến lưu diễn cùng đi chơi thật trọn vẹn, thuận lợi. Rất nhiều người không tiếc lời khen ngợi diện mạo tươi trẻ, rạng rỡ của nữ danh hài ở ngưỡng tuổi 60.

Thông tin Hồng Vân chia sẻ được chú ý trong bối cảnh Pháp đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình và bạo loạn nghiêm trọng ở nhiều thành phố.

NSND Hồng Vân sinh năm 1966, là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt Nam. Bà ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ở cả thể loại hài kịch, chính kịch và phim truyền hình, điện ảnh. Bên cạnh hoạt động diễn xuất, Hồng Vân còn đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình truyền hình.

NSND Hồng Vân là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở công việc diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn nổi tiếng trong vai trò người quản lý và phát triển Sân khấu kịch Phú Nhuận ở TP.HCM, qua đó nâng đỡ và tạo dựng môi trường làm việc cho đông đảo thế hệ diễn viên trẻ. Ghi nhận những đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà, bà đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2011.