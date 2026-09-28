NSND Hồng Vân bỏ xa nghệ sĩ Kiều Oanh

Mới đây, cuộc đua phòng vé giữa những bộ phim Việt ra mắt trong tháng 9 tiếp tục nhận được sự quan tâm khi Lên Hương và Út Lan 2 cùng tạo dấu ấn ngay từ giai đoạn chiếu sớm. Đáng chú ý, xét riêng doanh thu từ các suất chiếu sớm, tác phẩm có sự tham gia của NSND Hồng Vân tạo cách biệt hơn 10 tỷ đồng so với phim của nghệ sĩ Kiều Oanh.

Cụ thể, Lên Hương mở các suất chiếu sớm trong ba ngày 11-13/9. Chỉ sau khoảng thời gian này, bộ phim đã thu về hơn 31 tỷ đồng, tạo đà thuận lợi trước khi chính thức phát hành rộng rãi. Thành tích này từng giúp tác phẩm nhanh chóng trở thành một trong những phim Việt được chú ý nhất tại phòng vé thời điểm đó.

NSND Hồng Vân trong phim Lên Hương.

NSND Hồng Vân đảm nhận vai bà Sáu Vàng trong Lên Hương. Nhân vật là một bà mẹ đơn thân khá giả, sở hữu tiệm vịt quay và có tính cách mạnh mẽ, thích kiểm soát cuộc sống của con trai. Vai diễn cũng tạo cơ hội để nữ nghệ sĩ thể hiện nhiều sắc thái hơn, bên cạnh những hình tượng quen thuộc trước đây.

Trong khi đó, Út Lan 2 bắt đầu mở suất chiếu đặc biệt từ ngày 18/9, trước lịch phát hành chính thức 21/9. Đến cuối ngày 20/9, bộ phim đạt hơn 21 tỷ đồng. Như vậy, nếu đặt hai cột mốc chiếu sớm cạnh nhau, Lên Hương của Hồng Vân đang tạo khoảng cách hơn 10 tỷ đồng so với Út Lan 2 của Kiều Oanh.

Trong Út Lan 2, Kiều Oanh đảm nhận vai dì Tư, một phụ nữ giàu có sống tại vùng sông nước miền Tây và sở hữu nhiều bí mật. Khi nhân vật Đen do Phương Nam thủ vai bắt được một con rắn hai đầu rồi mang bán cho dì Tư, hàng loạt sự việc kỳ bí bắt đầu xảy ra. Vai diễn đánh dấu sự chuyển hướng đáng chú ý của Kiều Oanh khi cô rời xa hình ảnh hài quen thuộc để thử sức với một nhân vật bí ẩn, có chiều sâu tâm lý và nhiều phân cảnh đòi hỏi khả năng diễn xuất hình thể

Nghệ sĩ Kiều Oanh phim Út Lan 2.

Khoảng cách này càng đáng chú ý khi Út Lan 2 từng có thời điểm vượt Lên Hương trên bảng doanh thu trong ngày ngay khi bắt đầu mở suất chiếu đặc biệt. Tuy nhiên, xét trên tổng doanh thu tích lũy của giai đoạn chiếu sớm được các nguồn cập nhật, Lên Hương vẫn tạo được cách biệt đáng kể.

Đáng nói, thành tích của Lên Hương không dừng lại ở con số 31 tỷ đồng từ suất chiếu sớm. Sau hơn hai tuần công chiếu, bộ phim đã vượt mốc 90 tỷ đồng doanh thu phòng vé tính đến tối 27/9. Tác phẩm vẫn duy trì lượng khán giả ổn định và nằm trong nhóm phim có doanh thu theo ngày đáng chú ý.

Trong khi đó, Út Lan 2 cũng đang tiếp tục hành trình tại phòng vé sau khi chính thức khởi chiếu từ ngày 25/9. Thành tích hơn 21 tỷ đồng trước ngày phát hành chính thức cho thấy bộ phim của Kiều Oanh đã nhận được sự quan tâm nhất định từ khán giả. Vì vậy, khoảng cách hơn 10 tỷ đồng giữa hai tác phẩm ở giai đoạn chiếu sớm là một chi tiết đáng chú ý, nhưng không phản ánh toàn bộ cuộc đua doanh thu của hai bộ phim.