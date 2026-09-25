NSND Đỗ Quốc Hưng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Nhạc viện TP.HCM

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM (bên trái) nhận hoa chúc mừng từ Bộ VHTTDL

Ngày 25.9, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TP.HCM phối hợp với Đảng bộ Nhạc viện TP.HCM tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ. Ông Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Nhạc viện TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP.HCM; ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Nhạc viện TP.HCM.

Tại buổi lễ, bà Hà Thị Hồng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM trao Quyết định và tặng hoa đến ông Trần Minh Đặng

Theo đó, ông Trần Minh Đặng, giảng viên Nhạc viện TP.HCM, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Nhạc viện TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, ông Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Nhạc viện TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM chúc mừng Đảng bộ Nhạc viện TP.HCM được kiện toàn nhân sự chủ chốt và bổ sung số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 từ 7 lên 8 đồng chí.

Theo ông Huỳnh Tân Định, việc kiện toàn nhân sự lần này được thực hiện trong tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết đặt ra nhiều yêu cầu về đổi mới thể chế, tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với thị trường lao động và tăng cường hội nhập quốc tế.

Nhạc viện TP.HCM là cơ sở giáo dục đào tạo đặc thù, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực âm nhạc chất lượng cao, phát hiện và phát triển tài năng âm nhạc; nghiên cứu, sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc Việt Nam, đồng thời mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

Ông Huỳnh Tân Định cho rằng, với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của Nhạc viện, việc kiện toàn nhân sự cấp ủy có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt đối với các nhiệm vụ trọng tâm của Nhạc viện.

Ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM trao Quyết định và tặng hoa đến ông Đỗ Quốc Hưng

Trên cương vị mới, ông đề nghị Bí thư Đảng ủy cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Nhạc viện TP.HCM nhanh chóng rà soát, phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, giữ vững đoàn kết trong cấp ủy và tập thể lãnh đạo Nhạc viện.

Ban Chấp hành Đảng bộ Nhạc viện TP.HCM cần quan tâm công tác chính trị tư tưởng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; kịp thời giáo dục, định hướng nhận thức, tư duy, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặt lợi ích chung lên trên; nắm bắt xử lý kịp thời những diễn biến tư tưởng trong viên chức, người lao động, người học đảm bảo sự ổn định và nâng cao hiệu quả công việc.

Tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng phục vụ người học làm thước đo. Trước mắt, tập trung ổn định năm học 2026-2027, cải tiến sau đánh giá ngoài, nâng cao chất lượng đào tạo, quản trị; đổi mới tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, biểu diễn nghệ thuật, hợp tác quốc tế và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Nhạc viện thiết thực, có chiều sâu.

Ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM phát biểu chỉ đạo

“Với đặc thù của Nhạc viện, lãnh đạo tốt không chỉ là bảo đảm đúng quy định, mà còn phải tạo được môi trường để tài năng được phát triển, để hoạt động đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn có chất lượng, có bản sắc, đóng góp thiết thực cho đời sống văn hóa, nghệ thuật của Thành phố và cả nước”, ông Huỳnh Tân Định nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết việc được giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Nhạc viện vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, nhất là trong thời điểm đơn vị đang triển khai năm học 2026-2027, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo sau đánh giá ngoài, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, biểu diễn nghệ thuật, hợp tác quốc tế và chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm hình thành, phát triển.

NSND Đỗ Quốc Hưng khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và bảo đảm nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ chuyên môn, những vấn đề thực tiễn của từng đơn vị.

Các đại biểu chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy Nhạc viện TP.HCM Đỗ Quốc Hưng

Theo NSND Đỗ Quốc Hưng, Đảng ủy sẽ tiếp tục xác định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là nội dung trung tâm. Công tác xây dựng Đảng phải gắn trực tiếp với chất lượng đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng, biểu diễn nghệ thuật, hợp tác quốc tế, chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ.

Mỗi chủ trương cần được cụ thể hóa thành nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, có kiểm tra và đánh giá kết quả, tránh hình thức.

Ông cũng cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo xây dựng môi trường làm việc dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và đoàn kết; phát huy vai trò của cấp ủy viên, đảng viên; quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng từ đội ngũ giảng viên trẻ, viên chức, học sinh, sinh viên có phẩm chất, năng lực và uy tín.

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy đồng thời là Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng khẳng định sẽ thực hiện đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, đề cao vai trò tập thể và trách nhiệm cá nhân, cùng tập thể lãnh đạo giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất và chủ động tháo gỡ những khó khăn phát sinh.