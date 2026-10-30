NSND Công Lý thời trẻ gây chú ý với vẻ ngoài điển trai

NSND Công Lý sinh ngày 16/10/1973 tại Hà Nội. Mới đây, hình ảnh thời trẻ của nam nghệ sĩ được chia sẻ trên fanpage Gia Đình Công Lý, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong bức ảnh, anh xuất hiện với mái tóc cắt ngắn, áo phông đơn giản và dáng đứng khoanh tay trước ngực. Gương mặt trẻ trung cùng đôi mắt to, biểu cảm tinh nghịch tạo nên nét riêng của nam nghệ sĩ thời thanh xuân.

Đáng chú ý, bức ảnh đi kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Mắt to quá đây này". Cách chia sẻ hài hước khiến khoảnh khắc cũ trở nên gần gũi, đồng thời gợi lại nhiều kỷ niệm về chặng đường hoạt động nghệ thuật của NSND Công Lý. Nhiều khán giả thích thú khi nhìn lại diện mạo khác biệt của nam nghệ sĩ so với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh hiện nay.

Hình ảnh NSND Công Lý thời trẻ.

Trước khi trở thành gương mặt được đông đảo công chúng biết đến, NSND Công Lý từng có nhiều năm rèn luyện trên sân khấu. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1993. Với khả năng biến hóa linh hoạt, nam nghệ sĩ dần khẳng định vị trí qua những vai diễn có màu sắc riêng, từ hài hước đến chính kịch.

Ở thời điểm hiện tại, NSND Công Lý vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả sau biến cố sức khỏe năm 2021. Bên cạnh quá trình phục hồi, anh có cuộc sống gắn bó bên bà xã Ngọc Hà. Cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, những lần gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp. Ngọc Hà cũng nhiều lần cập nhật hình ảnh, tình hình sinh hoạt của chồng, nhận được sự động viên từ người hâm mộ.

Tháng 9/2026, Ngọc Hà chia sẻ dấu mốc 10 năm đồng hành cùng Công Lý. Sau nhiều thay đổi trong cuộc sống, cặp đôi vẫn dành cho nhau sự quan tâm và ủng hộ. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy nam nghệ sĩ đang duy trì nhịp sống bên gia đình, đồng thời giữ kết nối với đồng nghiệp và khán giả.

NSND Công Lý và vợ Ngọc Hà.

Trong sự nghiệp, NSND Công Lý ghi dấu ấn đặc biệt với vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân. Hình tượng Cô Đẩu với lối nói chuyện sắc sảo, biểu cảm duyên dáng đã trở thành một phần ký ức của nhiều gia đình mỗi dịp Tết. Bên cạnh sân khấu, anh còn tham gia nhiều phim truyền hình như Khi người đàn ông góa vợ bật khóc, Bão qua làng, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân, Hoa hồng trên ngực trái và Gia đình mình vui bất thình lình.

Không chỉ thành công trên màn ảnh nhỏ, NSND Công Lý từng góp mặt trong một số phim điện ảnh như Vua bãi rác, Người Mỹ trầm lặng, Vũ điệu tử thần và Tâm hồn mẹ. Trong đó, Người Mỹ trầm lặng đạt doanh thu toàn cầu khoảng 27,67 triệu USD, tương đương hơn 727 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo 26.300 đồng/USD. Đây là doanh thu của toàn bộ tác phẩm, không phải thành tích riêng của nam nghệ sĩ.

Từ hình ảnh chàng diễn viên trẻ với đôi mắt to, vẻ ngoài tinh nghịch đến nghệ sĩ gạo cội được nhiều thế hệ khán giả yêu mến, hành trình của NSND Công Lý vẫn là câu chuyện đáng chú ý của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Những bức ảnh cũ được chia sẻ cũng giúp công chúng có dịp nhìn lại một giai đoạn thanh xuân đáng nhớ của nam nghệ sĩ.