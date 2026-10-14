NSND Công Lý phong độ bất ngờ khi trở lại Nhà hát

Mới đây, Ngọc Hà đăng tải hình ảnh NSND Công Lý kèm dòng trạng thái: “Anh chồng hôm nay lên nhà hát. Nhìn đứng im cũng phong độ đấy đùa đâu”. Lời chia sẻ gần gũi của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh nam nghệ sĩ đã trải qua quãng thời gian dài điều trị và phục hồi sau biến cố sức khỏe

Trong bức ảnh được chia sẻ, NSND Công Lý xuất hiện với diện mạo chỉn chu khi trở lại cơ quan. Nam nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Dưới bài đăng của Ngọc Hà, nhiều khán giả bày tỏ niềm vui khi thấy anh có thêm những hoạt động gắn với công việc, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến hai vợ chồng.

Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh NSND Công Lý.

Những cập nhật gần đây từ Ngọc Hà cho thấy NSND Công Lý đang từng bước thích nghi với cuộc sống sau biến cố. Theo chia sẻ của vợ, anh đã có thể đi lại trong khu vực xung quanh căn hộ và chủ động hơn trong một số sinh hoạt cá nhân. Dù vậy, quá trình hồi phục vẫn cần thời gian, bởi vậy mỗi lần nam nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng đều nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Với NSND Công Lý, việc trở lại Nhà hát gợi nhắc đến quãng thời gian dài anh gắn bó với sân khấu. Nam nghệ sĩ từng là gương mặt nổi bật của Nhà hát Kịch Hà Nội, đảm nhận nhiều vai diễn đa dạng từ hài kịch đến chính kịch. Việc anh xuất hiện tại cơ quan vì thế khiến những khán giả yêu mến sân khấu có thêm hy vọng về hành trình trở lại với nghệ thuật của nam nghệ sĩ.

Ở cuộc sống riêng, Ngọc Hà vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng. Hai người kết hôn vào đầu năm 2021 sau khoảng 5 năm tìm hiểu. Biến cố sức khỏe của NSND Công Lý xảy ra cùng năm đã khiến nhịp sống gia đình thay đổi đáng kể. Ngọc Hà dành nhiều thời gian đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị, đồng thời tìm hướng công việc phù hợp để duy trì thu nhập và cân bằng cuộc sống.

Công Lý và vợ Ngọc Hà.

Không ít lần, Ngọc Hà lên tiếng trước những đồn đoán về hôn nhân, khẳng định cô vẫn ở bên chồng trong giai đoạn khó khăn. Cô cũng đăng tải các khoảnh khắc giản dị như đi chơi, sinh hoạt tại nhà hay những lần Công Lý xuất hiện trở lại trong môi trường làm việc. Những hình ảnh này phần nào cho thấy cuộc sống của hai người đang dần ổn định hơn, dù hành trình phía trước vẫn cần sự kiên nhẫn.

Trong sự nghiệp, NSND Công Lý ghi dấu với khán giả qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân. Bên cạnh sân khấu hài, anh còn tham gia nhiều phim truyền hình như Gió làng Kình, Những cô gái trong thành phố, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân, Gia đình mình vui bất thình lình và Trạm cứu hộ trái tim. Các vai diễn của Công Lý thường có chiều sâu tâm lý, cho thấy khả năng chuyển đổi giữa hài hước và những nhân vật nhiều số phận.

Trên màn ảnh rộng, NSND Công Lý từng góp mặt trong Người Mỹ trầm lặng, Vua bãi rác, Vũ điệu tử thần và Tâm hồn mẹ. Riêng Người Mỹ trầm lặng đạt doanh thu toàn cầu khoảng 27,67 triệu USD, tương đương gần 728 tỷ đồng nếu quy đổi theo tỷ giá tham khảo 26.300 đồng/USD. Đây là doanh thu toàn cầu của bộ phim, không phải thu nhập của riêng nam nghệ sĩ.

Sau biến cố sức khỏe, NSND Công Lý chưa trở lại với lịch làm việc dày đặc như trước. Vì vậy, hình ảnh anh có mặt tại Nhà hát được xem là một cập nhật đáng chú ý đối với người hâm mộ. Dù chưa thể khẳng định đây là dấu mốc cho một dự án nghệ thuật mới, sự xuất hiện của nam nghệ sĩ vẫn mang đến niềm vui cho những người mong anh sớm ổn định sức khỏe và tiếp tục gắn bó với sân khấu.