NSND Công Lý hội ngộ đạo diễn Bình Trọng

Mới đây, trang Facebook Gia Đình Công Lý đăng tải hình ảnh đạo diễn Bình Trọng ghé thăm NSND Công Lý, kèm chú thích: “Đạo diễn Bình Trọng ghé qua thăm Công Lý đây ạ”. Trong cuộc gặp, NSND Công Lý vui vẻ đón tiếp đồng nghiệp.

Cuộc gặp diễn ra tại nhà riêng gia đình Công Lý, mang đến hình ảnh gần gũi của hai nghệ sĩ ngoài sân khấu và phim trường. Theo thông tin được chia sẻ, đạo diễn Bình Trọng đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của Công Lý, đồng thời ngỏ lời mời vợ chồng nam nghệ sĩ sang nhà mình chơi.

Đạo diễn Bình Trọng đến thăm NSND Công Lý.

Sức khỏe của NSND Công Lý nhận được sự quan tâm của khán giả kể từ khi anh gặp biến cố vào tháng 7/2021. Sau thời gian điều trị và phục hồi, nam nghệ sĩ hạn chế hoạt động nghệ thuật, chỉ tham gia một số vai diễn phù hợp với tình trạng sức khỏe. Vì vậy, những hình ảnh đời thường của anh bên người thân, bạn bè và đồng nghiệp thường được khán giả chú ý.

Công Lý và Bình Trọng có điểm chung khi từng tham gia chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân. NSND Công Lý nổi tiếng với vai Bắc Đẩu, nhân vật có cá tính riêng và gắn bó với chương trình trong nhiều năm. Trong khi đó, đạo diễn Bình Trọng từng đảm nhận vai Thiên Lôi. Hai nhân vật thuộc những tuyến khác nhau nhưng đều để lại dấu ấn trong chương trình hài quen thuộc mỗi dịp Tết.

Công Lý và Bình Trọng có điểm chung khi từng tham gia chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân.

Về sự nghiệp, Công Lý là gương mặt nổi bật của sân khấu kịch và phim truyền hình phía Bắc. Ngoài vai Bắc Đẩu, anh từng tham gia nhiều tác phẩm như Mê cung, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái, Hương vị tình thân, Dưới bóng cây hạnh phúc và Gia đình mình vui bất thình lình. Trong Mê cung, anh đảm nhận vai Cường Lâm, cho thấy khả năng hóa thân vào dạng nhân vật khác với hình tượng hài quen thuộc.

Ở lĩnh vực điện ảnh, NSND Công Lý từng góp mặt trong Người Mỹ trầm lặng, Vua bãi rác, Vũ điệu tử thần và Tâm hồn mẹ. Năm 2025, anh xuất hiện trong phim truyền hình Cha tôi, người ở lại.

Trong khi đó, đạo diễn Bình Trọng được khán giả biết đến qua các series hài Tết Đại gia chân đất và Làng ế vợ. Anh hoạt động ở nhiều vai trò, từ đạo diễn, diễn viên đến nhà sản xuất, duy trì các phim hài phát hành trên nền tảng số qua nhiều mùa. Năm 2026, hai series tiếp tục có phần mới là Đại gia chân đất 16 và Làng ế vợ 12.

Cuộc hội ngộ lần này thu hút sự chú ý bởi mối liên hệ giữa hai nghệ sĩ từng xuất hiện trong Táo Quân. Hình ảnh NSND Công Lý vui vẻ đón đạo diễn Bình Trọng đến thăm cũng là khoảnh khắc đời thường được khán giả quan tâm sau nhiều năm nam nghệ sĩ đối mặt với biến cố sức khỏe.