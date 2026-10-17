NSND Công Lý hạnh phúc khi hai con đến thăm

Mới đây, gia đình đăng tải hình ảnh NSND Công Lý vui vẻ bên con trai Gia Bảo (Tít) và con gái Thục Anh (Kiến), kèm dòng trạng thái: “Kiến và Tít qua thăm bố Công Lý”. Khoảnh khắc giản dị nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi đây là dịp hiếm hoi cả hai người con cùng xuất hiện bên nam nghệ sĩ trong một khung hình.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận thể hiện sự quan tâm dành cho gia đình. Một người viết: “Ba bố con giống nhau quá? Chúc công lý mau bình phục nhé”. Người khác bày tỏ: “Cha con Công Lý hạnh phúc quá ta”. Một số ý kiến còn nhận xét hai anh em có nhiều nét giống nhau, đồng thời gửi lời nhắn nhủ: “Các con yêu thương giúp bố thật nhiều nhé”.

NSND Công Lý vui vẻ bên con trai Gia Bảo (Tít) và con gái Thục Anh (Kiến).

Những lời chúc này cho thấy tình cảm mà khán giả dành cho NSND Công Lý sau nhiều năm ông gắn bó với sân khấu và truyền hình. Với nam nghệ sĩ, cuộc gặp gỡ cùng hai con không chỉ là khoảnh khắc gia đình mà còn gợi nhắc đến mối quan hệ giữa các thành viên sau nhiều thay đổi trong cuộc sống. Hai người con của Công Lý sống trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng vẫn duy trì mối quan hệ với bố và chị em trong gia đình.

NSND Công Lý kết hôn với Ngọc Hà vào năm 2021. Sau biến cố sức khỏe cùng năm, nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian điều trị và phục hồi, hạn chế các hoạt động nghệ thuật so với trước. Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng, đồng thời đồng hành cùng ông trong quá trình ổn định cuộc sống. Hình ảnh Công Lý vui vẻ bên các con vì thế nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những người yêu mến ông.

NSND Công Lý bên vợ Ngọc Hà.

Trước khi sức khỏe thay đổi, NSND Công Lý là gương mặt quen thuộc của Nhà hát Kịch Hà Nội và truyền hình Việt Nam. Khán giả nhớ đến ông qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm, bên cạnh nhiều vai diễn có chiều sâu trong các bộ phim như Hương Vị Tình Thân, Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc, Gió Làng Kình và Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc. Khả năng chuyển đổi giữa nét hài hước và những nhân vật giàu tâm trạng giúp ông tạo dấu ấn riêng qua nhiều thế hệ khán giả.

Ở lĩnh vực điện ảnh, NSND Công Lý từng góp mặt trong các tác phẩm như Vua Bãi Rác, Người Mỹ Trầm Lặng, Vũ Điệu Tử Thần và Tâm Hồn Mẹ. Tuy nhiên, phần lớn dấu ấn nghề nghiệp của ông gắn với sân khấu và phim truyền hình.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và trải qua biến cố sức khỏe, NSND Công Lý vẫn nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp lẫn khán giả. Hình ảnh Kiến và Tít cùng đến thăm bố một lần nữa cho thấy sự gắn kết của gia đình, đồng thời mang đến niềm vui giản dị cho nam nghệ sĩ.