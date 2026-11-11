NSND Công Lý gây chú ý với phân cảnh bị đòi nợ giữa đám đông

Mới đây, gia đình NSND Công Lý đăng tải một đoạn clip hậu trường phim Cha tôi, người ở lại kèm dòng trạng thái: “Thương Công Lý quá đây này!”. Trong video, nam nghệ sĩ hóa thân thành một người đàn ông lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bất ngờ bị một nhóm người kéo đến nhà lớn tiếng đòi nợ. Trước sức ép từ những người này, nhân vật rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và bị ép phải ký giấy nợ.

Tình huống trở nên căng thẳng khi nhóm người liên tục gây sức ép, không để người đàn ông có cơ hội giải thích. Đúng lúc đó, nhân vật Quyên xuất hiện, lên tiếng ngăn cản và tuyên bố sẽ đứng ra trả thay toàn bộ khoản nợ 500 triệu đồng. Câu nói sẵn sàng thanh toán “luôn và ngay” của cô gái khiến diễn biến phân cảnh có sự thay đổi đáng kể.

Clip hậu trường phim Cha tôi, người ở lại.

Trong Cha tôi, người ở lại, NSND Công Lý vào vai ông nội của Việt (Thái Vũ) và là bố của nhân vật Huấn (Minh Tiệp). Với tạo hình già nua, tóc bạc, nam nghệ sĩ gây chú ý qua hình ảnh người ông lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, NSND Công Lý vẫn để lại dấu ấn qua những phân cảnh giàu cảm xúc, trong đó có tình huống bị nhóm đòi nợ uy hiếp, ép ký giấy nợ.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, bà xã Ngọc Hà còn để lại bình luận hài hước: “Ở nhà vợ mà quát là dỗi không ăn cơm liền”. Qua những chia sẻ đời thường, NSND Công Lý và Ngọc Hà thường cho thấy sự gần gũi, đồng hành trong cuộc sống.

Ở hiện tại, NSND Công Lý vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả sau biến cố sức khỏe vào năm 2021. Nam nghệ sĩ từng phải tạm ngưng nhiều hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị và phục hồi. Sau khoảng thời gian dài, anh dần trở lại với phim truyền hình qua những vai diễn có thời lượng xuất hiện phù hợp hơn.

NSND Công Lý.

Trước Cha tôi, người ở lại, NSND Công Lý từng góp mặt trong một số bộ phim như Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Dưới bóng cây hạnh phúc, Gia đình mình vui bất thình lình và Trạm cứu hộ trái tim. Dù có những vai diễn không quá dài, nam nghệ sĩ vẫn nhận được tình cảm từ người xem nhờ lối diễn tự nhiên, khả năng biểu đạt cảm xúc qua ánh mắt và nét mặt.

Với khán giả truyền hình phía Bắc, NSND Công Lý còn là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và chương trình Gặp nhau cuối năm. Hình tượng Bắc Đẩu do anh thể hiện trong nhiều mùa Táo quân từng trở thành dấu ấn khó quên. Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động nghệ thuật.

Sau những biến cố, việc tiếp tục được tham gia phim ảnh vẫn là điều có ý nghĩa với NSND Công Lý. Mỗi lần nam nghệ sĩ xuất hiện trong một dự án mới hay được gia đình chia sẻ hình ảnh hậu trường, khán giả lại có thêm dịp nhìn thấy anh duy trì niềm yêu nghề. Đoạn clip lần này vì thế gợi sự quan tâm dành cho hành trình trở lại nghệ thuật của NSND Công Lý.