Mới đây, trang mạng xã hội Gia Đình Công Lý đăng tải hình ảnh NSND Công Lý với gương mặt chi chít vết bầm tím, kèm dòng trạng thái hài hước: “Vợ bạo hành đây”. Khoảnh khắc lập tức thu hút sự chú ý bởi tạo hình có phần đáng sợ của nam nghệ sĩ.

Tuy nhiên, những vết bầm trên gương mặt NSND Công Lý thực chất là lớp hóa trang phục vụ công việc ghi hình, không phải thương tích ngoài đời. Cụm từ “bị vợ tác động vật lý” trong câu chuyện vì thế chỉ mang ý nghĩa trêu đùa, không phản ánh một vụ việc bạo lực gia đình.

Vết bầm trên gương mặt NSND Công Lý thực chất là lớp hóa trang.

Đây không phải lần đầu cuộc sống đời thường của NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà nhận được sự quan tâm. Cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi trên mạng xã hội, từ những buổi trò chuyện, sinh hoạt tại nhà đến các hình ảnh đồng hành trong cuộc sống. Thay vì xuất hiện với những lời lẽ cầu kỳ, họ thường lựa chọn cách tương tác tự nhiên, đôi khi pha chút hài hước để chia sẻ với người hâm mộ.

Sau nhiều năm gắn bó, Ngọc Hà vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh và tình hình của chồng. Những chia sẻ này giúp khán giả có thêm thông tin về cuộc sống hiện tại của NSND Công Lý, nhất là sau biến cố sức khỏe khiến anh phải tạm ngưng nhiều hoạt động nghệ thuật. Trong một số hình ảnh được gia đình đăng tải, nam nghệ sĩ xuất hiện với tinh thần thoải mái, có thể tham gia những sinh hoạt thường ngày và từng bước trở lại với công việc phù hợp.

Trước đó, NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe vào năm 2021. Quãng thời gian điều trị và phục hồi kéo dài khiến cuộc sống cũng như công việc của anh có nhiều thay đổi. Gia đình từng chia sẻ lại những hình ảnh nam nghệ sĩ tập luyện tại bệnh viện, gợi nhắc hành trình kiên trì để cải thiện sức khỏe. Đến tháng 9/2026, một số thông tin được đăng tải cho biết anh đã có những chuyển biến tích cực, có thể tự sinh hoạt và đi lại nhẹ nhàng hơn. Đây là tín hiệu đáng mừng sau chặng đường nhiều thử thách.

NSND Công Lý và Ngọc Hà.

Về sự nghiệp, NSND Công Lý là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc. Anh từng tham gia nhiều bộ phim như Gió làng Kình, Bão qua làng, Tình khúc Bạch Dương và Khi người đàn ông góa vợ bật khóc. Ở mỗi tác phẩm, nam nghệ sĩ có khả năng hóa thân vào những kiểu nhân vật khác nhau, từ người đàn ông bình dị đến những vai diễn có tính cách phức tạp.

Dẫu vậy, dấu ấn gắn liền với tên tuổi NSND Công Lý trong lòng đông đảo khán giả vẫn là vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân. Nhân vật với tạo hình biến hóa, lối nói sắc sảo và những màn đối đáp hài hước đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người xem. Đáng chú ý, chính nam nghệ sĩ từng đề xuất thay đổi diện mạo và cách thể hiện Bắc Đẩu, góp phần tạo nên hình tượng đặc biệt trên màn ảnh nhỏ.

Những năm gần đây, do ảnh hưởng từ biến cố sức khỏe, NSND Công Lý không còn xuất hiện thường xuyên trong các chương trình như trước. Dù vậy, anh vẫn duy trì sự kết nối với đồng nghiệp, khán giả và tham gia một số hoạt động nghệ thuật khi điều kiện cho phép. Những hình ảnh mới nhất được gia đình chia sẻ, dù chỉ là khoảnh khắc hậu trường hóa trang, vẫn khiến công chúng chú ý.

Những chia sẻ mới nhất từ gia đình cho thấy NSND Công Lý vẫn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống thường ngày. Sau biến cố sức khỏe, mỗi lần nam nghệ sĩ xuất hiện hay cập nhật hoạt động mới đều nhận được sự quan tâm, động viên từ đồng nghiệp và khán giả.