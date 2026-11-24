Mới đây, NSND Công Lý thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong đoạn video được bà xã Lê Ngọc Hà đăng tải trên mạng xã hội. Đáng chú ý, vợ nam nghệ sĩ bất ngờ cầm một chiếc gậy massage và hài hước nhắc đến chuyện đánh chồng nếu chồng hư. Tình huống khiến người xem liên tưởng đến những màn tung hứng dí dỏm thường thấy trong các tiểu phẩm hài.

Trong video, NSND Công Lý ngồi thư giãn trên ghế massage tại nhà, trong khi Ngọc Hà xuất hiện bên cạnh với bộ trang phục sáng màu. Cầm một dụng cụ massage màu xanh, bà xã nam nghệ sĩ vui vẻ trêu rằng nếu chồng hư thì các bà vợ có thể mang món đồ này ra để cảnh cáo.

Bà xã NSND Công Lý gây chú ý với màn trêu chồng hài hước trong đoạn video mới đăng tải. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, Ngọc Hà nhanh chóng giải thích đây chỉ là lời nói đùa nhằm tạo không khí vui vẻ. Thực chất, chiếc gậy được cô giới thiệu là dụng cụ massage, có thể sử dụng để vỗ nhẹ lên cơ thể, hỗ trợ thư giãn trong lúc nghỉ ngơi. Bà xã NSND Công Lý còn đùa rằng có thể mang ra trêu chồng khi rảnh rỗi.

Điều thú vị là đoạn video không phải một màn trách móc hay mâu thuẫn vợ chồng như cách nói đùa ban đầu. Đây thực chất là nội dung giới thiệu sản phẩm phục vụ hoạt động tiếp thị liên kết của Ngọc Hà. Sự xuất hiện của NSND Công Lý cùng lời dẫn hài hước của bà xã đã tạo nên một tình huống gần gũi, mang màu sắc giải trí.

NSND Công Lý và Ngọc Hà đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách kể từ khi kết hôn vào năm 2021. Ảnh: FBNV.

Với khán giả truyền hình, hình ảnh NSND Công Lý ngồi bên cạnh vợ trong đoạn video đời thường cũng gợi nhiều cảm xúc. Từng nổi tiếng với khả năng diễn hài duyên dáng, nam nghệ sĩ giờ đây ít xuất hiện trên màn ảnh hơn trước. Bởi vậy, những khoảnh khắc giản dị của NSND Công Lý bên gia đình vẫn được nhiều người quan tâm.

Đằng sau tiếng cười trong đoạn video là hành trình hôn nhân nhiều thử thách của NSND Công Lý và Ngọc Hà. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 1/2021 sau gần 5 năm tìm hiểu. Tuy nhiên, chỉ khoảng nửa năm sau ngày cưới, NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng, buộc phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị.

Bà xã NSND Công Lý tích cực làm công việc tiếp thị liên kết để có thêm thu nhập, chăm lo cuộc sống gia đình. Ảnh: FBNV.

Từ đó, Ngọc Hà trở thành người đồng hành cùng NSND Công Lý trong quá trình phục hồi. Cô từng chia sẻ về những tháng ngày phải học cách chăm sóc chồng từ những sinh hoạt cơ bản nhất. Đó cũng là giai đoạn cuộc sống của hai vợ chồng thay đổi hoàn toàn so với trước khi kết hôn.

Thời gian gần đây, bà xã NSND Công Lý cho biết kinh tế gia đình vẫn còn nhiều áp lực. Để chủ động nguồn thu nhập, Ngọc Hà chuyển hướng sang sáng tạo nội dung và tiếp thị liên kết trên mạng xã hội từ đầu năm 2026. Cô thường xuyên giới thiệu những sản phẩm bình dân, đồng thời chia sẻ cả những thuận lợi lẫn khó khăn trong công việc.

NSND Công Lý từng ghi dấu ấn sâu đậm với vai Bắc Đẩu cùng nhiều nhân vật được yêu thích trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: FBNV.

Sau khoảng ba tháng thử sức, Ngọc Hà từng công bố doanh thu khoảng 62 triệu đồng. Tuy nhiên, đến tháng 10/2026, cô tiết lộ lượng đơn hàng và hoa hồng có dấu hiệu sụt giảm. Dù vậy, bà xã NSND Công Lý vẫn duy trì công việc, nỗ lực kiếm tiền bằng chính sức lao động để chăm lo cho gia đình.

Trong khi đó, sự nghiệp diễn xuất của NSND Công Lý vẫn để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Sinh năm 1973, nam nghệ sĩ nổi tiếng với vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm, đồng thời ghi dấu qua các bộ phim Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc, Gió Làng Kình, Hướng Dương Ngược Nắng và Hoa Hồng Trên Ngực Trái.

Sau biến cố sức khỏe, NSND Công Lý từng bước trở lại với một số vai diễn có thời lượng phù hợp trong Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình và Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Dù không còn xuất hiện dày đặc như trước, tình yêu nghề cùng sự gắn bó với sân khấu của NSND Công Lý vẫn luôn được bà xã trân trọng.

Sau những năm tháng nhiều biến cố, Ngọc Hà mong NSND Công Lý tiếp tục cải thiện sức khỏe và tận hưởng cuộc sống bình yên. Ảnh: FBNV.

Mới đây, Ngọc Hà cũng chia sẻ rằng cuộc sống của hai vợ chồng đã tương đối ổn định sau những năm tháng khó khăn. Điều cô mong mỏi nhất là NSND Công Lý tiếp tục cải thiện sức khỏe, gia đình bình an và công việc thuận lợi hơn.