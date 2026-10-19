NSND Công Lý bật khóc vì bất lực

Mới đây, Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên chồng kèm dòng trạng thái: “Điều mà không phải ai cũng có được từ Công Lý. Điều mà Công Lý và gia đình tự hào”.

Trong đoạn clip, Ngọc Hà gọi vui chồng là “em bé” vì anh “rất hay dỗi hờn”, vui thì cười, không vui có thể cáu và “cảm thấy bất lực thì khóc”. Dù trêu chồng, cô khẳng định bản thân rất tự hào về NSND Công Lý, đặc biệt khi chứng kiến tình cảm đồng nghiệp dành cho anh.

Theo lời Ngọc Hà, lâu rồi cô mới cùng chồng dự một đám cưới của đồng nghiệp tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Tại đây, nhiều nghệ sĩ từ các nhà hát khác cũng như đồng nghiệp cũ đều dành sự quan tâm cho nam nghệ sĩ. Với gia đình, sự yêu thương ấy trở thành nguồn động viên tinh thần lớn trong giai đoạn khó khăn.

Vợ NSND Công Lý chia sẻ.

Ngọc Hà đặc biệt nhắc đến nghệ sĩ Trung Hiếu, người bạn thân của NSND Công Lý từ thời đại học và sau đó cùng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Khi chồng gặp biến cố sức khỏe, Trung Hiếu được cô cho biết đã thường xuyên quan tâm, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Điều Ngọc Hà nhấn mạnh là ở việc nam nghệ sĩ vẫn nhận được tình cảm của những người từng đồng hành với mình trong nghề. Với một nghệ sĩ đã có nhiều năm gắn bó sân khấu, sự yêu thương từ đồng nghiệp là một phần đáng quý trong hành trình trở lại cuộc sống và công việc.

Hiện tại, NSND Công Lý duy trì cuộc sống bình yên bên Ngọc Hà và gia đình. Sau biến cố sức khỏe năm 2021, anh không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như trước, thay vào đó tập trung nhiều hơn cho quá trình hồi phục và lựa chọn công việc phù hợp. Những hình ảnh đời thường được Ngọc Hà chia sẻ cho thấy anh vẫn giữ kết nối với đồng nghiệp và đời sống nghệ thuật.

NSND Công Lý duy trì cuộc sống bình yên bên Ngọc Hà.

Năm 2025, NSND Công Lý trở lại màn ảnh với vai ông nội của Việt trong Cha tôi, người ở lại. Đây là vai phụ có thời lượng không dài nhưng nhận được sự chú ý bởi đánh dấu một bước trở lại đáng nhớ của nam nghệ sĩ. Hậu trường cho thấy ê-kíp phải hỗ trợ anh trong một số cảnh quay, song anh vẫn nỗ lực hoàn thành vai diễn.

Trước đó, NSND Công Lý từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Gió làng Kình, Bão qua làng, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái, Hương vị tình thân, Dưới bóng cây hạnh phúc, Gia đình mình vui bất thình lình và Trạm cứu hộ trái tim. Bên cạnh diễn xuất, hình tượng Bắc Đẩu trong Táo Quân là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của anh.

Ở lĩnh vực điện ảnh, NSND Công Lý từng đóng Vua bãi rác, Người Mỹ trầm lặng, Vũ điệu tử thần và Tâm hồn mẹ. Trong đó, Người Mỹ trầm lặng có doanh thu toàn cầu khoảng 27,67 triệu USD, tương đương khoảng 727 tỷ đồng nếu quy đổi theo tỷ giá 26.300 đồng/USD. Đây là doanh thu của toàn bộ bộ phim, không phải thu nhập của NSND Công Lý.

Ở thời điểm hiện tại, NSND Công Lý vẫn duy trì cuộc sống bên gia đình và từng bước trở lại với nghệ thuật qua những vai diễn phù hợp. Sự đồng hành của Ngọc Hà cùng tình cảm từ đồng nghiệp tiếp tục là nguồn động viên để nam nghệ sĩ giữ kết nối với sân khấu và màn ảnh.