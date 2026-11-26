Ngày 25/11, NSND Bạch Tuyết chia sẻ về sự cố vấp ngã trên sân khấu chương trình Tự hào bản sắc Việt diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) một ngày trước. Trong khi trình diễn cùng Hoàng Dũng ở tiết mục Về nghe mẹ ru, bà bất ngờ bị ngã mạnh. Hoàng Dũng nhanh chóng dừng hát, đỡ nghệ sĩ gạo cội ngồi dậy. Sau đó, NSND Bạch Tuyết và Hoàng Dũng tiếp tục hoàn thiện màn trình diễn.

Nghệ sĩ chia sẻ: "Sau buổi diễn tối qua, tôi nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn hỏi thăm từ quý khán giả gần xa, anh chị em đồng nghiệp. Tôi xin nhắn để mọi người yên tâm, sức khỏe của tôi hiện vẫn ổn định".

NSND Bạch Tuyết bị ngã trên sân khấu khi đang biểu diễn.

NSND Bạch Tuyết nói ở tuổi ngoài 80, được trở lại sân khấu sau một ca đại phẫu là một niềm vui và phước báu.

"Nhiều năm nay, ê-kíp vẫn chăm chút từ bộ trang phục đến đôi giày để tôi đi lại vững vàng trên sân khấu. Tối qua, khi bước qua chỗ nối của phần sân khấu xoay vừa khép lại sau tiết mục trước, tôi không để ý chỗ nối chưa khớp hẳn nên vướng chân và té. May có Hoàng Dũng ngay bên cạnh, kịp đỡ tôi đứng dậy để hai cô cháu hát hết bài cùng nhau", NSND Bạch Tuyết cho biết. Nghệ sĩ gửi lời cảm ơn Hoàng Dũng vì đã kịp thời hỗ trợ bà.

"Thương lắm những cuộc gọi, những tin nhắn và lời hỏi thăm mọi người gửi về. Một cô đào hát ngoài 80 mà vẫn được thương nhiều đến vậy, tôi thấy mình thật may mắn", bà nói thêm.

NSND Bạch Tuyết và Hoàng Dũng tiếp tục hoàn thiện màn trình diễn sau sự cố.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời hỏi thăm, động viên sức khỏe của NSND Bạch Tuyết.

NSND Bạch Tuyết được mệnh danh là "cải lương chi bảo". Bà là một trong những tên tuổi thuộc thế hệ vàng của cải lương miền Nam cùng với NSƯT Thanh Nga, NSND Ngọc Giàu, Út Bạch Lan, Thanh Tòng...

Tên tuổi của bà gắn liền với nhiều tác phẩm cải lương kinh điển như Tần nương thất, Trăng thề vườn thúy, Đời cô Lựu, Nửa đời hương phấn..

Vào tháng 1/2024, Forbes lựa chọn nghệ sĩ Bạch Tuyết vào top 50 người phụ nữ trên 50 tuổi (50 Over 50) có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á.

An Nhi