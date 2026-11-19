Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, ổn định và hiện đại hóa thị trường điện, đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng này được NSMO xác định là đòn bẩy quan trọng nhằm khơi dậy trí tuệ tập thể, biến tinh thần đổi mới sáng tạo thành văn hóa thường xuyên trong quản trị, điều hành và thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, người lao động.

Với phương châm “Sáng kiến nhỏ-Giá trị lớn-Đổi mới mỗi ngày”, phong trào thi đua khuyến khích mọi cải tiến thiết thực về quy trình làm việc, điều kiện lao động, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu cũng như các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải. NSMO đặt mục tiêu mỗi đơn vị trực thuộc và chi nhánh có tối thiểu 1 sáng kiến tham gia. Đối tượng áp dụng là các cá nhân, tập thể thuộc công ty với những sáng kiến được triển khai từ ngày 1/1/2025 đến 30/11/2026. Các đơn vị sẽ tiếp nhận hồ sơ tự nguyện đến hết ngày 25/11/2026 để xét khen thưởng.

Cán bộ, kỹ sư NSMO ứng dụng công nghệ số trong công tác điều độ, vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. (Ảnh: THU HƯỜNG-MAI HUYÊN)

Song song đó, ở sân chơi cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo-Chuyển đổi số ngành công thương”, NSMO tập trung tìm kiếm các mô hình ứng dụng công nghệ xanh, dữ liệu lớn, AI và giải pháp quản trị hiện đại có khả năng nhân rộng trong toàn ngành. Các nhóm tác giả gồm từ 3 cá nhân trở lên sẽ đăng ký trên tinh thần tự nguyện và được đơn vị đề cử tham gia.

Nhấn mạnh yếu tố then chốt bảo đảm sự thành công của phong trào, Chủ tịch Hội đồng thành viên NSMO Phạm Nguyên Hùng cho biết, các cấp ủy Đảng tại công ty đóng vai trò hạt nhân lãnh đạo, định hướng chính trị để đưa tinh thần đổi mới sáng tạo đi vào thực chất, tránh hình thức.

Chủ tịch Hội đồng thành viên NSMO Phạm Nguyên Hùng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tính tiên phong, đi đầu trong đề xuất sáng kiến và chuyển đổi số. (Ảnh: THU HƯỜNG-MAI HUYÊN)

Theo ông Phạm Nguyên Hùng, việc gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ chuyên môn với công tác xây dựng Đảng sẽ tạo động lực mạnh mẽ, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự phát huy tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, trực tiếp đi đầu trong việc đề xuất sáng kiến và ứng dụng chuyển đổi số vào công việc hằng ngày, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng tới toàn thể người lao động.

Để triển khai đồng bộ, lãnh đạo NSMO giao tổ chức Công đoàn và các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh vận động, tạo điều kiện cho các nhóm tác giả hoàn thiện giải pháp. Phòng Tổ chức và Nhân sự đóng vai trò đầu mối tổng hợp hồ sơ gửi Bộ Công thương; trong khi Văn phòng Công ty phụ trách truyền thông, lan tỏa các mô hình tiêu biểu trên các nền tảng số gắn với chiến dịch “Đổi mới sáng tạo Công thương-MOIT Innovation”, góp phần nâng cao năng suất và phát triển NSMO bền vững.