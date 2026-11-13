NRC thay tướng giữa lúc kinh doanh khó khăn

Theo nghị quyết vừa công bố, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Bất động sản quốc gia (NRC) đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc đối với ông Trịnh Văn Bảo, đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định có hiệu lực từ ngày 9/11.

Cùng ngày, ông Trần Hữu Hiệp được chọn để đảm nhận vị trí tổng giám đốc. Ông Hiệp có bằng cử nhân chuyên ngành kế toán tài chính.

Trước khi gia nhập NRC, ông từng làm việc tại Công ty Liên doanh Dược phẩm Sinpoong Daewoo, Công ty CP Kỹ nghệ lạnh, Công ty CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim và Công ty CP Docimexco.

Ông Trần Hữu Hiệp, tân Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn bất động sản Quốc gia (NRC) từ ngày 9/11. Ảnh: NRC

Đáng chú ý, cùng thời điểm thay đổi nhân sự điều hành, NRC cũng nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Ngô Thị Như Phượng.

Lý do được bà Phượng đưa ra là công việc cá nhân khiến bà không thể sắp xếp thời gian để thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nhiệm vụ của thành viên HĐQT.

Đây là chi tiết đáng chú ý bởi bà Phượng hiện là tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Thiên Hoàng Holdings - doanh nghiệp do chồng bà là ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch HĐQT và là đối tác dự kiến rót 1.000 tỷ đồng vào NRC thông qua đợt phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/6, cổ đông NRC đã thông qua việc bầu bổ sung bà Phượng vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, thay bà Nguyễn Thị Hương Giang. Cũng tại đại hội này, doanh nghiệp thông qua phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho Thiên Hoàng Holdings, dự kiến thu về 1.000 tỷ đồng.

Không chỉ cam kết rót vốn, ông Đỗ Thành Nhân khi đó còn cho biết sẽ hỗ trợ NRC thu xếp thêm 1.000 tỷ đồng vốn vay nhằm tái cấu trúc tài chính và phát triển các dự án.

Bà Ngô Thị Như Phượng xin rời HĐQT NRC chỉ hơn bốn tháng sau khi được bầu. Ảnh: NRC

Nếu thương vụ phát hành hoàn tất và không có thay đổi về vốn, Thiên Hoàng Holdings có thể nắm giữ trên 50% vốn điều lệ NRC, qua đó trở thành cổ đông chi phối doanh nghiệp. Tuy nhiên, BCTC hợp nhất cuối tháng 9 của NRC vẫn ghi nhận vốn điều lệ gần 926 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm.

Hành trình đổi tên của doanh nghiệp gắn với ông Lê Thống Nhất

Tiền thân của NRC là Công ty CP Dịch vụ thông tin bất động sản Netland, thành lập tháng 3/2014 với vốn điều lệ ban đầu 1,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, dấu mốc hình thành hệ sinh thái kinh doanh gắn với thương hiệu Danh Khôi đã xuất hiện sớm hơn. Năm 2006, ông Lê Thống Nhất thành lập Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi, khởi đầu với hoạt động môi giới và phân phối địa ốc.

Từ vai trò kết nối thông tin, môi giới và phân phối sản phẩm, Netland dần chuyển hướng sang hợp tác đầu tư, tham gia phát triển dự án. Tháng 10/2016, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Bất động sản Netland, đồng thời nâng vốn điều lệ từ 1,9 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.

Một năm sau, Netland sở hữu 95% cổ phần Công ty CP Bất động sản Danh Khôi, đưa doanh nghiệp này trở thành công ty con.

Tháng 4/2018, Netland đưa 12 triệu cổ phiếu lên niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã NRC. Đây cũng là giai đoạn hệ thống Netland - Danh Khôi đẩy mạnh mở rộng địa bàn, từ TP.HCM ra nhiều tỉnh thành, đặc biệt tại các thị trường bất động sản miền Trung.

Danh mục dự án có sự tham gia của doanh nghiệp trải dài từ Queen Pearl, Queen Pearl mở rộng tại Phan Thiết, Coco Ocean Resort ở Đà Nẵng, The Panorama Villas (Haborizon) và Cồn Tân Lập tại Nha Trang đến Nhơn Hội New City tại Bình Định, Blue Sapphire Resort tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vai trò của doanh nghiệp tại các dự án không hoàn toàn giống nhau, có nơi tham gia môi giới, phân phối, có nơi hợp tác đầu tư.

Năm 2020, Netland tiếp tục đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi. Thương hiệu Danh Khôi, vốn được ông Lê Thống Nhất xây dựng từ năm 2006, lúc này trở thành tên gọi của chính doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Đến tháng 7/2025, công ty đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn NRC, định hướng mở rộng sang mô hình đa ngành, trong đó có y tế, dược phẩm và nông nghiệp. Chỉ một năm sau, tháng 7/2026, doanh nghiệp tiếp tục đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn bất động sản Quốc gia, quay lại định vị tập trung vào lĩnh vực địa ốc.

Xuyên suốt quá trình này, ông Lê Thống Nhất là nhân vật gắn bó với hệ thống Netland - Danh Khôi, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt và hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bất động sản Quốc gia.

Từ kế hoạch đầu tư Đại Nam đến khoản phải thu 198 tỷ đồng

Một trong những thương vụ đáng chú ý của NRC là kế hoạch tham gia đầu tư vào Khu dân cư Đại Nam, dự án gắn với tên tuổi ông Huỳnh Uy Dũng.

Thực tế, ý định rót vốn vào dự án này đã được NRC đề cập từ năm 2024, thông qua phương án huy động vốn để đầu tư một phần d án. Tuy nhiên, kế hoạch khi đó không thành hiện thực như dự kiến.

Đến đầu năm 2026, NRC tiếp tục xúc tiến thương vụ bằng việc thông qua chủ trương để công ty con là Bất động sản Netland ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty Phát triển tổng hợp Hưng Thịnh Phát, chủ đầu tư phân khu D của Khu dân cư Đại Nam.

Theo định hướng hợp tác, Netland sẽ xem xét tham gia đầu tư và kinh doanh các sản phẩm tại dự án, tùy thuộc vào năng lực tài chính và chiến lược của doanh nghiệp trong từng giai đoạn.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính quý III/2026 của NRC ghi nhận khoản phải thu 198 tỷ đồng liên quan đến hợp tác đầu tư phân khu D, Khu nhà ở Đại Nam. Khoản tiền này phát sinh từ hợp đồng hợp tác ký ngày 10/1/2024 giữa NRC và Công ty CP Abfast.

Trên website, NRC cũng đưa phân khu D, Khu dân cư Đại Nam vào danh mục dự án phát triển. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, dự án có diện tích hơn 266.405m2, quy mô 988 sản phẩm gồm nhà phố và biệt thự, với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.

Tiền mặt chưa đến 1 tỷ đồng, hơn 92% tài sản là các khoản phải thu

Về hoạt động kinh doanh, bức tranh tài chính của NRC trong quý III/2026 kém tích cực khi doanh thu thuần đạt hơn 61 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chỉ còn khoảng 6 tỷ đồng, giảm tới 75%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt khoảng 1.930 tỷ đồng, giảm 40 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền và các khoản tương đương tiền chưa đến 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, phần lớn tài sản lại nằm ở các khoản phải thu. Cụ thể, phải thu ngắn hạn đạt gần 496 tỷ đồng, còn phải thu dài hạn lên tới khoảng 1.284 tỷ đồng. Tổng cộng, hai khoản mục này xấp xỉ 1.780 tỷ đồng, chiếm hơn 92% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả cuối quý III ở mức hơn 790 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hơn 802 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong đó, dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn là 224 tỷ đồng, còn vay và thuê tài chính dài hạn khoảng 38,8 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp vào khoảng 263 tỷ đồng.