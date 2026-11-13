NRC biến động nhân sự cấp cao, kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng ra sao?

CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (NRC), tiền thân là Tập đoàn Danh Khôi, vừa ghi nhận hai biến động nhân sự đáng chú ý tại cấp điều hành và HĐQT.

Theo công bố, HĐQT đã chấp thuận cho ông Trịnh Văn Bảo thôi giữ chức Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 9/11. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Trần Hữu Hiệp, quyết định có hiệu lực cùng ngày.

NRC biến động nhân sự cấp cao.

Cùng thời điểm, NRC nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Ngô Thị Như Phượng. Lý do được bà Phượng đưa ra là không sắp xếp được thời gian để thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nhiệm vụ tại doanh nghiệp. Việc miễn nhiệm sẽ được trình ĐHĐCĐ gần nhất xem xét, thông qua.

Đáng chú ý, bà Phượng mới được bầu bổ sung vào HĐQT NRC tại đại hội cổ đông thường niên ngày 26/6/2026, thay thế bà Nguyễn Thị Hương Giang. Như vậy, thời gian đảm nhiệm vị trí này mới hơn 4 tháng.

Bà Ngô Thị Như Phượng là vợ ông Đỗ Thành Nhân, hiện giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật và là cổ đông lớn nhất của CTCP Thiên Hoàng Holdings. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2026, do ông Đỗ Thành Nhân giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Được biết, Thiên Hoàng Holdings chính là đối tác được NRC lựa chọn trong kế hoạch phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về 1.000 tỷ đồng.

Theo phương án được cổ đông thông qua hồi tháng 6, NRC chào bán cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho Thiên Hoàng Holdings. Nếu hoàn tất giao dịch, doanh nghiệp này có thể nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ NRC, trở thành cổ đông chi phối.

Theo kế hoạch, 1.000 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được NRC phân bổ cho các mục đích chính: 134 tỷ đồng thanh toán nợ thuế quá hạn, 160 tỷ đồng trả nợ trái phiếu, 54 tỷ đồng thanh toán nợ ngân hàng. Khoảng 652 tỷ đồng còn lại dự kiến dùng để nhận chuyển nhượng các sản phẩm tại dự án The Welltone Luxury Residence ở Nha Trang từ Công ty CP Đầu tư VHR.

Ngoài ra, cổ đông NRC cũng thông qua chủ trương huy động thêm tối đa 1.000 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và nhà đầu tư để phục vụ hoạt động đầu tư, tái cơ cấu tài chính. Như vậy, tổng quy mô nguồn vốn hỗ trợ mà doanh nghiệp kỳ vọng từ Thiên Hoàng Holdings và các nguồn khác có thể lên tới 2.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu vẫn chưa được phản ánh vào vốn điều lệ tại thời điểm cuối quý III/2026. Báo cáo tài chính hợp nhất ghi nhận vốn điều lệ NRC ở mức gần 926 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Điều này cho thấy thương vụ phát hành chưa hoàn tất tính đến cuối tháng 9.

Biến động nhân sự tại NRC cũng thu hút chú ý bởi mối liên hệ giữa các lãnh đạo qua nhiều doanh nghiệp. Ông Trịnh Văn Bảo, người vừa rời ghế Tổng Giám đốc, từng cùng ông Đỗ Thành Nhân tham gia HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã: AGM) từ tháng 7/2021. Đến tháng 4/2022, ông Bảo được bầu làm Chủ tịch HĐQT Angimex thay ông Nhân.

Ông Bảo cũng từng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT CTCP The Golden Group (tiền thân là Louis Capital, mã: TGG) và đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại CTCP VKC Holdings (VKC). Đây đều là những doanh nghiệp từng nằm trong hệ sinh thái kinh doanh gắn với ông Đỗ Thành Nhân.

Trong khi đó, tân Tổng Giám đốc Trần Hữu Hiệp từng làm việc tại CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim và CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings. Ông Hiệp từng giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Danh Khôi Holdings.

Đáng chú ý, Danh Khôi Holdings có quan hệ hợp tác tài chính với NRC. Theo báo cáo tài chính quý III/2026, khoản phải thu từ hoạt động hợp tác với doanh nghiệp này giảm từ hơn 459 tỷ đồng đầu năm xuống còn khoảng 1,5 tỷ đồng vào cuối quý III.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản doanh nghiệp đạt khoảng 1.930 tỷ đồng, nhưng tiền mặt và các khoản tương đương tiền chỉ còn 815 triệu đồng.