NQ57-NQ/TW Chuyển đổi số TP.HCM: Tích hợp giao thông, y tế và hộ tịch lên nền tảng số

Từ chuyến đi "chuyển đổi số" đến những tiện ích đô thị thông minh

Người dân thực hiện thanh toán vé điện tử tại ga Bến Thành. (Ảnh: VP)

Ngày 28/10, tại Nhà ga Bến Thành, UBND TPHCM tổ chức lễ ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số, gồm: kết nối giao thông công cộng lên nền tảng giao thông tập trung trên VNeID; tạo lập, kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; và tổ phản ứng nhanh nghĩa tình kết nối Tổng đài 1022 hỗ trợ đăng ký khai tử tại nhà.

Trong lĩnh vực giao thông, mô hình kết nối metro và xe buýt lên VNeID hướng đến giúp người dân tra cứu, quản lý hành trình thuận tiện trên một nền tảng duy nhất. Việc tích hợp định danh điện tử và vé điện tử góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống vé điện tử chung cho giao thông công cộng thành phố.

Chia sẻ về tiện ích này, chị Thu Phương (thường xuyên sử dụng tuyến xe buýt số 8) kỳ vọng: "Nếu có thể tra cứu lộ trình, kết nối các tuyến và sử dụng vé điện tử thuận tiện trên cùng một nền tảng, việc đi lại sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Người dân không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn chủ động lựa chọn phương tiện. Tôi mong các tiện ích số được triển khai đồng bộ, dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi, qua đó khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm kẹt xe và bảo vệ môi trường".

Đột phá trong lĩnh vực y tế và hộ tịch

Ở lĩnh vực y tế và hộ tịch, TPHCM đang thí điểm kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử tại 4 bệnh viện lớn gồm Chợ Rẫy, Từ Dũ, Hùng Vương và Ung Bướu. Dữ liệu được liên kết trực tiếp về kho dữ liệu dùng chung, tạo điều kiện để công chức tư pháp - hộ tịch khai thác thông tin nhanh chóng, hạn chế tối đa việc yêu cầu người dân nộp giấy tờ bản giấy. Sau giai đoạn thí điểm, thành phố sẽ mở rộng kết nối đến toàn bộ các cơ sở y tế trên địa bàn.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: VP)

Đáng chú ý, mô hình "Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình" hỗ trợ đăng ký khai tử tại nhà thể hiện rõ nét tính nhân văn của chuyển đổi số đô thị. Thông qua Tổng đài 1022, thông tin được tiếp nhận và điều phối trực tiếp đến lực lượng cơ sở để hỗ trợ thân nhân người mất hoàn thiện thủ tục. Đến nay, mô hình đã được triển khai tại 168 địa phương, hỗ trợ cấp giấy chứng tử kịp thời cho 1.247 trường hợp.

Chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Đánh giá về mô hình tích hợp này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ cho biết điểm chung của 3 mô hình là đưa dịch vụ chính quyền đến đúng nơi, đúng thời điểm người dân có nhu cầu trên nền tảng dữ liệu đã được chuẩn bị sẵn. Lãnh đạo thành phố định hướng tiếp tục mở rộng kết nối dữ liệu giao thông, y tế, dịch vụ công, đồng thời khẳng định mức độ hài lòng của người dân chính là tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các dịch vụ số.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VP)

Để các mô hình phát huy sức sống lâu dài, TP.HCM cần tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dùng chung, tăng cường liên thông giữa các cơ quan, đơn vị và xây dựng giải pháp hỗ trợ nhóm đối tượng chưa quen thuộc với công nghệ. Song song đó, công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân phải được đặt lên hàng đầu để người dân an tâm tiếp cận dịch vụ.

Về phía lực lượng công an, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cam kết phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để vận hành hệ thống đồng bộ, an toàn, bảo đảm các mô hình chuyển đổi số mang lại hiệu quả thực chất và lợi ích thiết thực cho người dân.