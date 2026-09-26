NQ 68-NQ/TW: Phát huy nội lực doanh nghiệp, tăng cường liên kết vùng miền Trung

Quang cảnh Diễn đàn.

Đây là Phiên bàn tròn cấp miền thứ 2 trong khuôn khổ VPSF 2026, nơi cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực miền Trung thảo luận, nhận diện những điểm nghẽn chung, khai thác cơ hội liên kết vùng và đề xuất giải pháp để khu vực kinh tế tư nhân trong khu vực bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Phiên bàn tròn, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2026 cho rằng: Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026, câu hỏi quan trọng đối với khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là quy mô kinh tế tăng bao nhiêu, mà là doanh nghiệp Việt Nam có lớn lên cùng tăng trưởng hay không. Miền Trung có cấu trúc kinh tế đặc biệt, với sự bổ trợ giữa biển, cảng, công nghiệp, đô thị ven biển với Tây Nguyên, vùng nguyên liệu, nông nghiệp, năng lượng và các hành lang Đông - Tây.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất ba khoảng cách cần thu hẹp từ chủ trương đến thực thi; từ hạ tầng đến hành lang kinh tế; và từ tăng trưởng của địa phương đến năng lực lớn lên của doanh nghiệp. Theo đó, liên kết vùng cần chuyển từ kết nối đơn thuần sang kết nối dòng hàng, dòng vốn, dữ liệu, doanh nghiệp và thị trường; kết nối B2B cần hướng tới đơn hàng và hợp đồng thực tế; còn phát triển hạ tầng cần gắn với việc hình thành các chuỗi giá trị.

Tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia cho rằng: Miền Trung không thiếu lợi thế, mà thiếu cách liên kết để cộng hưởng lợi thế. Vùng có 14/34 cảng biển, 12 cảng hàng không, 11 khu kinh tế ven biển, nhưng mới đóng góp 19,26% GDP cả nước; hạ tầng còn dàn trải theo kỳ vọng của từng địa phương, chưa có trục ngang cao tốc hoàn chỉnh nối duyên hải với Tây Nguyên, nền doanh nghiệp còn mỏng.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế phát biểu tại Diễn đàn.

Các cực tăng trưởng hiện mới là “những hòn đảo công nghiệp”, chưa phải “một quần đảo có cầu nối”. Ông đề xuất chuyển từ liên kết theo địa giới sang liên kết theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp làm chủ thể và Đà Nẵng là điểm hội tụ dịch vụ của vùng. Ông Trần Đình Thiên cũng kiến nghị ba việc cần làm ngay: thiết lập cơ chế điều phối vùng và liên vùng; phân vai hệ thống cảng biển, logistics; và hình thành thiết chế thường trực của doanh nghiệp miền Trung đặt tại Đà Nẵng.

Còn ông Vũ Hồng Quân, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đã nhấn mạnh yêu cầu phát huy nội lực doanh nghiệp và tăng cường liên kết vùng để mang lại nhiều hơn giá trị kinh tế cho miền Trung- Tây Nguyên. Khoảng trống lớn hiện nay nằm ở việc năng lực doanh nghiệp nhỏ chưa được nhận diện đầy đủ, nguồn lực hỗ trợ chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường và còn thiếu đầu mối đủ gần để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ông đề xuất ba nhóm giải pháp: xây dựng dữ liệu, hồ sơ năng lực doanh nghiệp dùng chung toàn vùng; phát triển nhà cung ứng từ nhu cầu của các dự án, doanh nghiệp đầu chuỗi; và xây dựng mạng lưới Hội đồng hành xuyên địa phương, kết nối doanh nghiệp với vốn, công nghệ, tiêu chuẩn và thị trường.

Ngoài ra, ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp thay đổi tư duy về kế toán - thuế trong bối cảnh quản lý nhà nước ngày càng dựa trên dữ liệu và phân tích rủi ro. Doanh nghiệp cần chuyển từ “chờ kiểm tra rồi giải trình” sang chủ động kiểm soát, chuẩn hóa và minh bạch dữ liệu ngay từ đầu; đưa tuân thủ pháp luật trở thành một nội dung của quản trị doanh nghiệp. Bên cạnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật, tận dụng đúng các chính sách ưu đãi thuế và tối ưu chi phí trong khuôn khổ pháp luật. Ông cũng đề xuất 5 nhóm hành động, gồm minh bạch dữ liệu, nâng cao năng lực tuân thủ, cập nhật chính sách, quản trị thuế và tăng chất lượng kiến nghị chính sách bằng dữ liệu, giải pháp cụ thể…

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Diễn đàn.

Về phía chủ nhà, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng mong muốn thành phố sẽ trở thành một đầu mối kết nối nguồn lực, sáng kiến, thị trường và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn khu vực miền Trung. Đà Nẵng sẵn sàng phối hợp với các địa phương, các tổ chức Hội và cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng không gian hợp tác, tăng cường liên kết vùng và cùng kiến tạo những cơ hội phát triển mới cho miền Trung.

Thành phố Đà Nẵng xác định cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ là đối tượng phục vụ, mà còn là đối tác đồng hành quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Lãnh đạo thành phố cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; duy trì đối thoại thực chất; chủ động lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp...