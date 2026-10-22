Novaland xoay xở bài toán nợ, cổ đông lớn giao dịch trái chiều

Cổ phiếu NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, Novaland) đang giao dịch ổn định quanh vùng giá 10.650 – 10.750 đồng/cp. Xu hướng giảm giá trước đó đã tạm thời ngắt mạch trong bối cảnh doanh nghiệp thông báo gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Novaland cần huy động gần 8.000 tỷ đồng để xử lý nghĩa vụ tài chính.

Trước đó, ngày 9/10, NVL từng có phiên tăng kịch trần 6,9%, với hơn 73 triệu cổ phiếu được sang tay. Theo thống kê, khoảng 570 triệu cổ phiếu NVL đã được giao dịch trong vòng một tháng, cho thấy thanh khoản mã bất động sản này tăng mạnh giữa những biến động về giá.

Vốn hóa thị trường Novaland hiện được ghi nhận khoảng 34.288 tỷ đồng. Tuy nhiên, thanh khoản đột biến và một phiên hồi phục chưa đủ xác nhận xu hướng tăng bền vững, nhất là khi doanh nghiệp vẫn phải giải quyết áp lực nợ và tìm kiếm nguồn vốn bổ sung.

Theo thông báo của Novaland, thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu được kéo dài đến ngày 23/11/2026. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cũng được điều chỉnh đến ngày 26/11, thay vì ngày 29/10 như kế hoạch trước đó. Doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện để cổ đông thực hiện quyền mua.

Novaland dự kiến chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, theo tỷ lệ 3:1. Nếu phân phối thành công toàn bộ lượng cổ phiếu này, doanh nghiệp có thể thu về gần 8.007 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn, hơn 5.953 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 lô trái phiếu do Novaland phát hành. Khoảng 916 tỷ đồng được phân bổ cho Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng cho Công ty TNHH No Va Thảo Điền nhằm xử lý các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Việc gia hạn giúp cổ đông có thêm thời gian cân nhắc và thu xếp tài chính, nhưng kết quả huy động vẫn là yếu tố cần theo dõi. Nếu số tiền thu về thấp hơn kế hoạch, Novaland cho biết sẽ ưu tiên xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính quá hạn của công ty mẹ trước, sau đó đến hai doanh nghiệp liên quan.

Một diễn biến đáng chú ý là các giao dịch trái chiều của nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông Bùi Thành Nhơn.

Theo thông tin công bố, bà Cao Thị Ngọc Sương đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 26 đến 30/10/2026, với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Bà hiện sở hữu hơn 51,8 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 2,16% vốn điều lệ Novaland.

Ở chiều ngược lại, Diamond Properties đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu NVL trong cùng khoảng thời gian, nhằm cân đối danh mục đầu tư. Nếu hoàn tất, tổ chức này sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ hơn 178,4 triệu lên hơn 185,4 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 7,423% lên 7,715% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 6/10, Diamond Properties đã bán 2,58 triệu cổ phiếu NVL. Ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland, có vai trò quản lý tại Diamond Properties.

Về kết quả kinh doanh, Novaland ước doanh thu thuần hợp nhất quý III đạt hơn 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vượt 1.100 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu ước vượt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 2.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 lần kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Kết quả kinh doanh cải thiện là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đồng nghĩa áp lực tài chính đã được giải quyết. Khả năng thanh toán nợ còn phụ thuộc vào dòng tiền thực thu từ hoạt động kinh doanh, tiến độ bàn giao sản phẩm, việc triển khai các dự án và khả năng huy động vốn thành công.

Với cổ phiếu NVL, nhà đầu tư sẽ cần theo dõi thêm kết quả đợt phát hành, tiến độ xử lý nợ và diễn biến thanh khoản trong các phiên tới. Nhịp hồi phục có thể cải thiện tâm lý ngắn hạn, nhưng để tạo nền tảng cho xu hướng bền vững, Novaland vẫn cần chứng minh khả năng chuyển lợi nhuận thành dòng tiền và thực hiện các cam kết tài chính.