Novaland ước lãi 2.800 tỷ đồng sau 9 tháng

Dự án của Novaland. Ảnh: Novaland

Trong bản tin nhà đầu tư cập nhật ngày 19/10, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) ước doanh thu thuần đạt 5.000 tỷ đồng trong quý 3/2026, tăng 200% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần ước đạt 10.000 tỷ đồng.

Về lợi nhuận, Novaland ước lãi sau thuế 1.100 tỷ đồng trong quý 3 và 2.800 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2026.

Năm nay, doanh nghiệp bất động sản đặt mục tiêu doanh thu 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần về doanh thu và giảm 0,5% về lợi nhuận so với kết quả năm 2025. Như vậy sau 9 tháng, công ty mới thực hiện được 44% chỉ tiêu doanh thu song đã vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận.

Trong bản tin, Novaland cũng cập nhật tiến độ các dự án trọng điểm. Tại dự án Aqua City (Đồng Nai), đến tháng 10/2026, các phân khu đã hoàn tất thủ tục pháp lý và đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán. Hoạt động bán hàng chính thức dự kiến được nối lại từ ngày 31/10/2026.

Theo Novaland, Aqua City được hưởng lợi từ việc cải thiện kết nối hạ tầng giao thông khu vực, với các công trình như cầu Long Hưng, đường Vành đai 3 TP HCM và sân bay quốc tế Long Thành. Dự án có quy mô hơn 166 ha, với nguồn cung dự kiến khoảng 14.500 sản phẩm.

Tại TP HCM, dự án The Grand Manhattan đã hoàn thành xây dựng các tòa căn hộ, trong khi công tác cảnh quan và hạ tầng tiếp tục được triển khai. Dự án Victoria Village đã bàn giao hơn 920 căn hộ tính đến cuối tháng 9/2026 và ghi nhận doanh thu từ tháng 3/2026.

Kéo dài thời gian chào bán cổ phiếu

Về tình hình tài chính, Novaland tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cấu trúc nghĩa vụ nợ và bổ sung nguồn vốn.

Theo bản tin, ngày 6/10/2026, doanh nghiệp hoàn tất chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phiếu. Cụ thể, 10 trái phiếu chuyển đổi quốc tế, với tổng giá trị khoảng 2,377 triệu USD, đã được chuyển đổi thành 1.737.080 cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu.

Novaland cũng đang triển khai phương án chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu về hơn 8.000 tỷ đồng nhằm thực hiện các nghĩa vụ tài chính và phục vụ quá trình tái cấu trúc hoạt động.

Liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ngày 19/10, Novaland công bố nghị quyết HĐQT điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua được kéo dài đến ngày 23/11, thay vì ngày 26/10 như kế hoạch ban đầu. Thời gian đăng ký và nộp tiền cũng được kéo dài đến 26/11, thay vì ngày 29/10. Lý do được Novaland đưa ra là để tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện quyền mua theo quy định.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL đóng cửa phiên 19/10 ở mức 10.750 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa hơn 34.400 tỷ đồng. Cùng xu hướng giảm của nhóm bất động sản, mã đi xuống từ đầu tháng 8/2026 đến nay, với mức giảm khoảng 28%. Còn so với đỉnh gần nhất gần 19.000 đồng/cp hồi tháng 4/2026, mã đã giảm hơn 40%.